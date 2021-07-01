ГСЧС предупредила об "опасных метеорологических явлениях" в Украине. Из-за непогоды опаздывают поезда

"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15–20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, "желтый")", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что такой прогноз, в частности, касается Киева и Киевской области.

В Укргидрометцентре отметили в Facebook 30 июня, что антициклон "постепенно теряет свое влияние", и 1 июля "большая часть территории Украины будет находиться в поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой".

Утром 1 июля "Укрзалізниця" уведомила в Telegram о задержке поездов "в связи со сложными погодными условиями".

По данным компании, задержки составляют от одного часа 14 минут (поезд "Ужгород – Харьков") до трех с половиной часов (рейсы из Ужгорода в Херсон и Киев).

30 июня, по данным ГСЧС, в Украине без электричества из-за непогоды остались 302 населенных пункта в шести областях, больше всего – во Львовской области (191).