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Хотела уехать к парню в Россию. В Полтавской области 18-летняя девушка имитировала свое похищение и требовала у родителей выкуп

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Девушка собиралась уехать в Россию к 16-летнему парню, с которым познакомилась в соцсети
Девушка собиралась уехать в Россию к 16-летнему парню, с которым познакомилась в соцсети
Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтавской области 18-летняя девушка имитировала свое похищение и требовала у родителей деньги, чтобы уехать в город Ставрополь в России к парню, с которым познакомилась в соцсети. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба полтавской полиции.

Информацию об исчезновении дочери полицейским сообщила 39-летняя жительница Великосорочинской территориальной общины.

"Женщина сообщила, что в этот день около 16.00 дочь пошла в сельский магазин, но домой не вернулась. А через час после исчезновения заявительнице и родственникам в соцсети начали поступать голосовые сообщения с информацией о якобы похищении девушки и требованиями немедленно перечислить определенную сумму денег на указанный "похитителями" банковский счет", – говорится в сообщении полиции.

Через несколько часов из Харьковской области поступила информация, что пропавшую девушку нашли на автодороге Харьков – Щербаковка в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

Во время общения с полицейскими девушка объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь в России, потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась в соцсети. Также она рассказала, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама, потому что знала, что родители не одобрят отношения с неизвестным парнем.

Теги: Полтава, полиция, похищение, деньги, вымогательство, Нацполиция, девушка
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