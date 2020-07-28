Хржановский: Никаких психологических экспериментов с посетителями мемориального центра "Бабий Яр" проводиться не будет

По словам художественного руководителя мемориального центра "Бабий Яр" Ильи Хржановского, концепция основной экспозиции музея окончательно будет доработана до конца 2020 года.

Художественный руководитель мемориального центра "Бабий Яр" Илья Хржановский в интервью изданию The Jerusalem Post заявил, что никаких психологических экспериментов с посетителями центра проводиться не будет.

Как отмечает издание, руководство проекта по созданию мемориального центра "Бабий Яр" выразило беспокойство, когда главный историк Карел Беркхофф ушел из проекта, предположив, что Хржановский стремится привлечь посетителей в мемориал, предлагая им разыграть ролевую игру, став нацистами или жертвами массовых расстрелов с полным погружением.

По словам Хржановского, эти обвинения – ложные.

"Важно то, что никаких психологических экспериментов с посетителем проводиться не будет. Никакого воссоздания страданий не будет… Никакой ролевой игры не будет", – подчеркнул Хржановский.

Он уточнил, что источником таких предположений стал рабочий документ, подготовленный им в конце августа – начале сентября прошлого года, который был "панорамой всех возможностей выставки". В этом документе описывались абсолютно все варианты, которые можно было бы применить, но от идеи с полным погружением очень быстро отказались.

Хржановский еще не завершил работу над концепцией основной экспозиции музея, но утверждает, что она будет окончательно доработана до конца года.

В рамках одного из проектов "Бабий Яр: Контекст" будет доступно большое количество видеоматериалов из украинских, российских и немецких государственных и частных архивов. Эти видеоматериалы и свидетельства в конечном итоге будут преобразованы в полнометражный документальный фильм, эпизоды которого станут частью видеоинсталляции в постоянной экспозиции музея.

"Мы работаем над множеством многогранных проектов, каждый из которых систематизирует историю места и историю жертв, используем невероятные человеческие и другие ресурсы, изучаем архивы и оцифровываем сотни тысяч документов. Эта работа очень важна, потому что это память о погибших там людях", – резюмировал Хржановский.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 миллионов, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.