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Интервью Гордона с Дурневым. Где и когда смотреть

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Гордон рассказал, что во время интервью они с Дурневым "зажгли нехило"
Гордон рассказал, что во время интервью они с Дурневым "зажгли нехило"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским телеведущим, шоуменом Алексеем Дурневым.

Интервью продолжалось полтора часа, его трансляция начнется в 18.00. 

"Хмурой осенью радость и хорошее настроение так нужны, и сегодня я их вам гарантирую. Зажжем нехило", – анонсировал интервью Гордон в Instagram. 

Во время интервью Дурнев рассказала, стеснялся ли он своей фамилии в детстве, о том, чем запомнился город его детства Мариуполь, как пришел в журналистику, почему подарил морковь экс-премьер-министру Арсению Яценюку, из-за чего между ним и телеведущей Машей Ефросининой разгорелся публичный конфликт, почему поссорился с телеведущей Лесей Никитюк, почему в 2015 году подрался с тогдашними народными депутатами Андреем Лозовым и Игорем Мосийчуком, о знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, как оценивает его на президентском посту, а также о своих заработках и инвестировании. 

"Корпоративы я не веду. Это то, с чем у меня вообще не заладилось с самого начала, и я понял, что не хочу этим заниматься. Мне вообще всегда было тяжело с новыми людьми начинать говорить… Особенно не на своей территории, когда их очень много, когда они пьяные… Короче, все это мне не нравилось. Буквально один или два раза в 2011 году я это попробовал сделать. Понял, что нет. Уверен, что потерял какое-то огромное количество денег, потому что запросов был миллион. И до сих пор есть, естественно. Помню, был у меня момент, когда я зарабатывал условно $1 тыс. в месяц, уже будучи достаточно известным человеком, а хотелось $2 тыс. И мне звонят и говорят, что приглашают провести свадьбу в каком-то городе. В Виннице, может быть. Я говорю: "Нет, извините, я не провожу свадьбы". И люди начинают перезванивать в течение дня, постоянно увеличивая сумму, доведя ее до $10 тыс. Причем они говорят из разряда: "Да они просто вас так любят… Вы просто приезжайте, ну, просто где-то выпьете, посидите с нами". А я просто чего-то уперся: "Нет, извините", – рассказал Дурнев. 

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор". 

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV". 

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты ведущего, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева". 

Дважды, в 2014-м и 2015 году, баллотировался в народные депутаты, но проиграл выборы. 

Теги: Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Андрей Лозовой, Алексей Дурнев, Леся Никитюк, Маша Ефросинина, Владимир Петров
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