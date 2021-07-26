Из Украины пытались незаконно вывезти комплектующие к зенитно-ракетным комплексам – СБУ

По данным спецслужбы, противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К участию в схеме он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

"Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторской документации к этим видам вооружения", – говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке в столицу шести военных приборов.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность, и комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.