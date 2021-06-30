Из Украины пытались вывезти древние артефакты. Некоторым из них более 2000 лет

В состав группы входило несколько жителей Киевской области. Они выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.
Переправить контрабандную дельцы планировали через сервисы международной почтовой связи.
Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к вывозу за границу предметов старины, в частности:
Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.
Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.