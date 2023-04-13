Издательство "Віхола" прекращает сотрудничество с Субботой после скандала

Издательство решило не допечатывать новые тиражи книги "Прекрати это" авторства Субботы, а также не будет издавать его новую книгу.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы уладить все технические и юридические аспекты прекращения нашего сотрудничества", – говорится в сообщении.