Издательство "Віхола" прекращает сотрудничество с Субботой после скандала

Издательство решило не допечатывать новые тиражи книги "Прекрати это" авторства Субботы, а также не будет издавать его новую книгу.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы уладить все технические и юридические аспекты прекращения нашего сотрудничества", – говорится в сообщении.
Суббота получил известность в основном после запуска шоу "Подкаст терапия" в YouTube. Сейчас его канал насчитывает 523 тыс. подписчиков. В Instagram у него 335 тыс. фолловеров, в Telegram – 126 тыс.
11 апреля в украинском сегменте сети разгорелся скандал вокруг Субботы. Вышло расследование, в котором его обвинили во лжи по поводу его квалификации. Психолог Илья Полуденный, который опубликовал расследование, утверждает, что почти пять лет Суббота публично позиционировался как кандидат психологических наук, но не имел этой степени.
Также в расследовании говорится, что с 2018 года в сети появлялись публикации и материалы, в которых Спартак Суббота фигурирует в роли психоаналитика аналитического исследовательского центра Seetarget. Texty.org.ua поместили эту организацию в список псевдопиарщиков и псевдосоциологов, которые с помощью манипуляций продвигают нужные нарративы. В частности, в публикации говорилось, что Seetarget завышала рейтинг ОПЗЖ.
После публикации расследования соведущий Субботы по "Подкаст терапии" Евгений Янович объявил о закрытии их проекта.