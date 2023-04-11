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ОБЩЕСТВО

Популярного психолога Спартака Субботу обвинили в мистфиикации своей биографии. Он ответил

Суббота известен благодаря YouTube-проекту "Подкаст Терапия"
Суббота известен благодаря YouTube-проекту "Подкаст Терапия"
Фото: spartaksubbota / Instagram

11 апреля в украинском сегменте сети разгорелся скандал вокруг популярного блогера и психолога Спартака Субботы. Психолог Илья Полуденный опубликовал в своем Instagram и на сайте "Свідомі" расследование, в котором обвинил Субботу во лжи по поводу своей квалификации, назвал его мошенником и самозванцем.

Суббота получил известность в основном после запуска шоу "Подкаст Терапия" на YouTube. Сейчас его канал насчитывает 529 тыс. подписчиков. В Instagram у него 335 тыс. фолловеров, в Telegram – 126 тыс.

Также Суббота регулярно появляется на телеканалах, его колонки публикуют многие СМИ. Кроме того, он регулярно ездит турами по Украине со своим подкастом, который ведет вместе с комиком и актером Евгением Яновичем.

Полуденный в своем расследовании утверждает, что Суббота, "используя беспрецедентный масштаб лжи, в том числе в популярных медиа, почти 10 лет строил декорации для своего образа, который сейчас монетизирует".

Имя

Спартак Суббота утверждал, что Спартак – это его имя от рождения. Однако Полуденный заявил, что пообщался с людьми, которые учились вместе с Субботой, но звали его тогда Александром. По словам автора, Суббота сменил имя примерно в 2014 году.

Фото: svidomi.in.ua
Фото: svidomi.in.ua

Связи с ОПЗЖ

Суббота в интервью Сергею Лиховиду на YouTube-канале "Розмова" говорил о том, что работал в организации Институт когнитивного моделирования. Лиховид в том интервью утверждал, что эта организация "брала деньги у представителей ОПЗЖ". Когда он попросил Субботу прокомментировать эту информацию, тот назвал себя "идиотом в политике" и отметил, что не имел такой информации и не знал, что организация финансируется ОПЗЖ.

Однако Полуденный считает, что Суббота все же разбирался в политике, поскольку с начала 2019 года выступал на конференциях, посвященных вопросам политики, позиционировал себя как политический психолог, комментировал процесс выборов и тому подобное. 

Также в расследовании говорится, что с 2018 года в сети публикации и материалы, в которых Спартак Суббота фигурирует в роли психоаналитика аналитического исследовательского центра Seetarget. Texty.org поместили эту организацию в список псевдопиарщиков и псевдосоциологов, которые с помощью манипуляций продвигают нужные нарративы. В частности, в публикации говорилось, что Seetarget завышала рейтинг ОПЗЖ.

Образование

В соцсетях Субботы указано, что он учился в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Однако автор расследования считает, что это неправда, поскольку никто из опрошенных им преподавателей и студентов не видел Субботу в университете в 2006–2014 годах, когда он должен был бы там учиться. Также Полуденный не нашел его в списках абитуриентов.

В то же время Полуденный нашел человека с именем Суббота Александр Александрович (как утверждает автор, это настоящее имя Субботы) в списке абитуриентов Национального педагогического университета имени Драгоманова на специальности "Психология" за 2009 год. Как говорится в расследовании, там он получил бакалавра.

Автор расследования ставит под сомнения и заграничную учебу Субботы во Франции. Сам Суббота утверждает, что учился на магистратуре в Университете Ниццы (ранее Университет Софи-Антиполис). Любые международные дипломаты автоматически не приравниваются к дипломам украинского образца, их надо нострифицировать.

По информации Полуденного, по состоянию на декабрь 2022 года, не было случаев нострификации дипломов из Университета Ниццы. В расследовании, однако, отмечается, что эта информация еще нуждается в дополнительной проверке.

Научные статьи

Автор расследования утверждает, что Суббота почти пять лет публично позиционировался как кандидат психологических наук, но не имел этой степени. Так, Минобразования издало приказ о присуждении ученой степени кандидата наук только в апреле 2022 года. А первые упоминания о таком звании в публикациях в медиа 2017-го.

Также в расследовании говорится, что научные статьи для получения кандидатской Суббота публиковал в научном издании, выдающем себя за международный журнал, зарегистрированный по адресу украинской церкви в Нью-Йорке. Согласно материалу, American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research управляется редакторской командой украинцев из Украины.

Автор также обвинил Субботы во лжи о том, что его научные статьи публиковались в базе Scopus, поскольку не нашел работ Субботы в этой базе. Однако он выяснил, что в 2021 году база индексировала журнал International Journal of Health Sciences, в котором публиковался Суббота. При этом уже в 2022-м журнал вылетел из базы, а Суббота публиковался в нем именно в этом году.

Полуденный считает что издание "вылетело" с базы Scopus, поскольку является "хищническим" – этот вид журналов попадает в базу Scopus, чтобы потом быстро продать места для публикаций ученым, которые спешат "набить" определенное количество публикаций в Scopus для целей, не связанных с наукой: гранты, регалии.

Нарушение этики

Полуденный говорит, что Суббота потерял членство в Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терации из-за того, что грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками.

Психолог и член Национальной психологической ассоциации Артем Осипян рассказал Полуденному, что к нему обращались около пяти бывших клиенток Спартака с жалобами на нарушение этики. Одна из женщин отмечала, что из-за этого ей трудно доверять психологам.

Реакция Субботы

На расследование Суббота отреагировал в Telegram. Он заявил, что связывать его с ОПЗЖ и подтасовкой рейтингов для этой политсилы – это подмена понятий.

Говоря об образовании, Суббота отметил, что при необходимости всегда предоставлял клиентам нужные подтверждения. Также он заявил о готовности написать заявление о клевете.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, расследование, скандал, психология, Спартак Суббота, ОПЗЖ, психолог
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