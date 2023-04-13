"Просто чувствую, что виноват". Соведущий Субботы Янович объявил о закрытии их подкаста после скандала

Янович: Я до сих пор не могу это все сложить в голове Скриншот: Cпартак Суббота Психолог / YouTube

Янович написал, что прочитал текстовую версию расследования о Субботе. По его словам, он знал только о причастности его соведущего к общественной организации "Украинская академия наук" и работе в Институте когнитивного моделирования. Вся другая информация была для него новой.

"Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял и они окончательны", – написал актер.

В частности, он заявил, что отменяет тур по Украине, а сам подкаст больше не будет выходить.

Янович добавил, что считает "Подкаст терапию" полезным проектом. Он добавил, что получал много хороших отзывов от слушателей. Всего вышло 86 выпусков подкаста, сказал он.

"Я хотел бы попросить прощения. За что именно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват. Да и все. Есть ли у меня какие-то ответы? Я знаю, что будет суд. И он должен расставить все на свои места. Вот и все", – написал Янович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женя Янович (@yanovychzhenya)