"Просто чувствую, что виноват". Соведущий Субботы Янович объявил о закрытии их подкаста после скандала

Янович написал, что прочитал текстовую версию расследования о Субботе. По его словам, он знал только о причастности его соведущего к общественной организации "Украинская академия наук" и работе в Институте когнитивного моделирования. Вся другая информация была для него новой.
"Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял и они окончательны", – написал актер.
В частности, он заявил, что отменяет тур по Украине, а сам подкаст больше не будет выходить.
Янович добавил, что считает "Подкаст терапию" полезным проектом. Он добавил, что получал много хороших отзывов от слушателей. Всего вышло 86 выпусков подкаста, сказал он.
"Я хотел бы попросить прощения. За что именно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват. Да и все. Есть ли у меня какие-то ответы? Я знаю, что будет суд. И он должен расставить все на свои места. Вот и все", – написал Янович.
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Суббота получил известность в основном после запуска шоу "Подкаст терапия" в YouTube. Сейчас его канал насчитывает 529 тыс. подписчиков. В Instagram у него 335 тыс. фолловеров, в Telegram – 126 тыс.
11 апреля в украинском сегменте сети разгорелся скандал вокруг популярного блогера и психолога Субботы. Вышло расследование, в котором его обвинили во лжи по поводу его квалификации. Психолог Илья Полуденный, который опубликовал расследование, утверждает, что почти пять лет Суббота публично позиционировался как кандидат психологических наук, но не имел этой степени.
Также в расследовании говорится, что с 2018 года в сети появлялись публикации и материалы, в которых Спартак Суббота фигурирует в роли психоаналитика аналитического исследовательского центра Seetarget. Texty.org поместили эту организацию в список псевдопиарщиков и псевдосоциологов, которые с помощью манипуляций продвигают нужные нарративы. В частности, в публикации говорилось, что Seetarget завышала рейтинг ОПЗЖ.