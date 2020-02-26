Кабмин изменил "абсолютно советское" название школьного предмета "Защита Отечества"

Вместо предмета "Защита Отечества" школьники 10–11-х классов будут изучать "Защиту Украины".

Кабинет Министров Украины 26 февраля принял постановление о переименовании школьного предмета "Защита Отечества" в "Защита Украины", пишет официальный сайт Министерства образования и науки Украины.

"Наше образование долго повторяло советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины", – сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По словам министра, "Защита Украины" – обязательный предмет для изучения в 10–11-х классах.

"Цель предмета – предоставить ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий", – добавила Новосад.

Полная трансформация предмета продлится несколько лет, сказала министр.