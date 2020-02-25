Кабмин намерен восстановить должность главного санитарного врача – Минздрав

Функции главного санитарного врача Украины будут возложены на заместителя министра здравоохранения, заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Ляшко не сказал, кто займет новую должность Фото: Свобода слова на ICTV / YouTube

Кабинет Министров в ближайшее время намерен восстановить должность главного государственного санитарного врача, его функции будут возложены на заместителя министра здравоохранения. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 24 февраля заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения и я думаю, что система будет работать четко и качественно", – сказал Ляшко.

Он не уточнил, кто именно из заместителей главы Минздрава получит новую должность.

Кабинет Министров 29 марта 2017 года опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С момента ликвидации ведомства ее функции стала выполнять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Издание LB.ua 19 февраля со ссылкой на копию протокольного решения сообщило, что СНБО рекомендует восстановить санэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса.

В случае возобновления деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы она должна заниматься не проверкой предприятий общественного питания, а борьбой с вирусами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус называли 2019-nCov).

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.