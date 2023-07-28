Кабмин распространит электронную очередь на границе на легковой транспорт и автобусы – Шмыгаль

Сейчас такая услуга в полном объеме доступна только для проезда грузовиков. В августе начнется тестирование такой же опции для автобусов, отметил он.

"Сегодня утверждаем постановление, расширяющее действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным", – рассказал Шмыгаль.