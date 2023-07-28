Кабмин распространит электронную очередь на границе на легковой транспорт и автобусы – Шмыгаль

Сейчас такая услуга в полном объеме доступна только для проезда грузовиков. В августе начнется тестирование такой же опции для автобусов, отметил он.
"Сегодня утверждаем постановление, расширяющее действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным", – рассказал Шмыгаль.
"єЧерга" – бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.
Правительство утвердило старт экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы" 9 декабря 2021 года. Электронная очередь начала действовать на пропускном пункте "Ягодин – Дорогуск" в декабре 2022 года. 2 мая 2023 года Кабмин сообщил о намерении присоединить к системе еще 15 пунктов.
Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте echerha.gov.ua.