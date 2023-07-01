Кабмин Украины разрешил выбирать за плату номерные знаки

Правительство внесло соответствующие изменения в постановление "Об утверждении порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов" относительно выдачи номерных знаков в территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел или присвоении буквенно-цифровой комбинации номерных знаков без их выдачи по желанию владельца, заказа номерных знаков.

Кроме того, Кабмин согласовал правки в постановление "Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых подразделениями МВД, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размера платы за их предоставление".

Принятые изменения разрешают, кроме получения номерных знаков с соответствующими комбинациями, за которые предусмотрена дополнительная плата (так называемые ценные номерные знаки), присваивать такие комбинации без изготовления номерного знака. Также предусмотрена возможность за плату выбирать номера или буквенно-цифровую комбинацию, если она не входит в категорию ценных.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, при регистрации машины владелец получит право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации) с последующим изготовлением номера на специализированных предприятиях.

Вводится возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации (стоимостью 9 грн/сутки). Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн, кроме платных номерных знаков).