В Украине номерные знаки можно будет перезакреплять за автомобилями родственников

"Кабинет Министров Украины 10 сентября принял постановление, согласно которому номерные знаки можно перезакреплять за авто родственников. Вскоре состоится внедрение онлайн-услуги заказа номерных знаков через веб-приложения", – отмечается в сообщении.

Теперь владелец транспортного средства при его перерегистрации или после снятия с учета при выбраковке может перезакрепить номерные знаки не только за своим другим транспортным средством, но и за транспортным средством членов семьи.

В Кабмине отметили, что у владельцев авто появится возможность иметь свой номерной знак в семье.

Ранее в законодательстве была норма о том, что номерные знаки можно оставлять только владельцу транспортного средства.

Также сообщается, что вскоре возможность заказать имеющиеся в сервисном центре МВД номерные знаки появится в электронном кабинете водителя или через портал "Дія".