В Украине номерные знаки можно будет перезакреплять за автомобилями родственников

"Кабинет Министров Украины 10 сентября принял постановление, согласно которому номерные знаки можно перезакреплять за авто родственников. Вскоре состоится внедрение онлайн-услуги заказа номерных знаков через веб-приложения", – отмечается в сообщении.
Теперь владелец транспортного средства при его перерегистрации или после снятия с учета при выбраковке может перезакрепить номерные знаки не только за своим другим транспортным средством, но и за транспортным средством членов семьи.
В Кабмине отметили, что у владельцев авто появится возможность иметь свой номерной знак в семье.
Ранее в законодательстве была норма о том, что номерные знаки можно оставлять только владельцу транспортного средства.
Также сообщается, что вскоре возможность заказать имеющиеся в сервисном центре МВД номерные знаки появится в электронном кабинете водителя или через портал "Дія".
9 октября 2020 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств, сообщили в МВД. Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы получат только свидетельство о регистрации, а номер – по своему усмотрению в частной компании.