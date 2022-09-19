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В Украине номерные знаки можно будет перезакреплять за автомобилями родственников

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Украинцы смогут перезакреплять номерные знаки за авто родственников, заявили в МВД
Украинцы смогут перезакреплять номерные знаки за авто родственников, заявили в МВД
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому в Украине номерные знаки можно будет перезакреплять за автомобилями родственников. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Кабинет Министров Украины 10 сентября принял постановление, согласно которому номерные знаки можно перезакреплять за авто родственников. Вскоре состоится внедрение онлайн-услуги заказа номерных знаков через веб-приложения", – отмечается в сообщении.

Теперь владелец транспортного средства при его перерегистрации или после снятия с учета при выбраковке может перезакрепить номерные знаки не только за своим другим транспортным средством, но и за транспортным средством членов семьи.

В Кабмине отметили, что у владельцев авто появится возможность иметь свой номерной знак в семье.

Ранее в законодательстве была норма о том, что номерные знаки можно оставлять только владельцу транспортного средства. 

Также сообщается, что вскоре возможность заказать имеющиеся в сервисном центре МВД номерные знаки появится в электронном кабинете водителя или через портал "Дія".

Контекст:

9 октября 2020 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств, сообщили в МВД. Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы получат только свидетельство о регистрации, а номер – по своему усмотрению в частной компании.

Теги: транспорт, МВД, Украина, Кабинет Министров, законодательство, автомобиль, автомобильные номера
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