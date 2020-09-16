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Кабмин Украины утвердил новые бланки водительских удостоверений

Правительство Украины привело водительские удостоверения в соответствие с европейскими требованиями. На пластиковой карте будет указано согласие или несогласие водителя авто на посмертное донорство. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Новое свидетельство о регистрации транспортного средства полностью соответствует международным требованиям, говорят в МВД
Новое свидетельство о регистрации транспортного средства полностью соответствует международным требованиям, говорят в МВД
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 16 сентября утвердил новые образцы международных водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языке), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На удостоверении также указаны группа крови (резус-фактор) водителя и данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Эта информация в документ будет вноситься с письменного согласия человека.


Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства полностью соответствует международным требованиям. Оно предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" – "Евро-6" или другому уровню, отметили в МВД.

Национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Теги: транспорт, МВД, Денис Шмыгаль, водительские права
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