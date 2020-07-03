МВД Украины поддержало отмену уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения

В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратят шесть – восемь часов, в случае с административной процедурой оформление занимает всего два-три часа, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

За шесть месяцев 2020 года правоохранители оформили более 67 тыс. протоколов за нетрезвое вождение Фото: depositphotos.com

Законопроект №3314, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля, приводит в соответствие с законодательством об уголовных проступках более сотни других законодательных актов, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 3 июля.

В частности, предусмотрено возвращение ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях, отметили в МВД.

"Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения.

В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили шесть – восемь часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего два-три часа", – объяснили в министерстве.

В МВД подчеркнули, что считают целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток. При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии.

По информации правоохранителей, в 2019 году полицейские оформили и направили в суд 115 тыс. протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. За шесть месяцев 2020 года оформлено 67 692 протокола.

"Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с управлением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому нужны и другие меры воздействия на тех, кто пренебрегает безопасностью на украинских дорогах", – считают в МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля подписал законопроект №3314, которым отменяется введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте парламента. 3 июля закон был опубликован в "Голосі України".

Закон, который предусматривает уголовную ответственность за вождение в пьяном виде и увеличивает размер штрафов за нарушение, был принят парламентом 22 ноября 2018 года. Он должен был вступить в силу с 1 января, но отложен до 1 июля. Против введения уголовной ответственности за нетрезвое вождение выступили в Министерстве внутренних дел.