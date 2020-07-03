В Украине отменили уголовную ответственность за пьяное вождение. Она начала действовать только 1 июля

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля подписал законопроект №3314, которым отменяется введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте парламента. 3 июля закон был опубликован в "Голосе Украины".

Закон, который предусматривает уголовную ответственность за вождение в пьяном виде и увеличивает размер штрафов за нарушение, был принят парламентом 22 ноября 2018 года. Он должен был вступить в силу с 1 января, но отложен до 1 июля.

Уголовную ответственность предполагало не только нетрезвое вождение, но и допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения, употребление алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

Против введения уголовной ответственности за нетрезвое вождение выступили в Министерстве внутренних дел. В частности, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что отнесение такого рода правонарушения к уголовным проступкам может привести к блокированию работы патрульной полиции, отмечает "Судебно-юридическая газета".

"Когда принимался закон об уголовных проступках, законодатели заложили вопрос [об отнесении] управления транспортным средством в состоянии опьянения к уголовным проступкам. Но после принятия этого закона в результате сотрудничества с практиками выяснилось, что процедура оформления такого уголовного преступления будет занимать довольно много времени и сил. Поэтому было принято решение вернуть статью об ответственности за управление в состоянии опьянения в Кодекс об административных правонарушениях", – отметил Геращенко на брифинге 1 июля, опубликованном на Facebook-странице МВД.

В 2019 году в Украине 115,7 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде.