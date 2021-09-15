Кабмин утвердил проект указа о Дне работников финансовой сферы в Украине

Праздник будут отмечать 24 июля.

Как указано в пояснительной записке, такую дату выбрали, потому что в этот день Православная церковь Украина отмечает память святой равноапостольной княгини Ольги.

"Среди украинских православных святых княгиня особо почитаемая как первая женщина – владычица государства, первой упорядочила сбор дани", – отмечается в документе.

Минфин в записке отметил, что на сегодня в бюджетной сфере работает около 16 тыс. финансовых работников.

Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент.