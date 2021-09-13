13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире не отмечают ни одного международного праздника Фото: depositphotos.com

Сегодня один из немногих дней в году, на который не выпал ни один международный праздник.

В православной традиции сегодня именины у Геннадия и Куприяна.

Согласно народным приметам: