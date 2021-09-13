13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня один из немногих дней в году, на который не выпал ни один международный праздник.
В православной традиции сегодня именины у Геннадия и Куприяна.
Согласно народным приметам:
- В этот день начинали убирать урожая корнеплодов: морковь, свеклу, копать картофель;
- С этого дня начинают свой отлет на юг журавли. Если они летят не спеша, между собой "разговаривают", осень будет теплой.
- Если журавли на юг летят не клином, а в одиночку – следующий год будет неурожайным.
- Услышать журавлиный крик считалось, к дождю.