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11 сентября, 2021
 
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11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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Сегодня День украинского кино
Сегодня День украинского кино
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" рассказывает, чем примечателен этот день.

Сегодня Всемирный день борьбы с терроризмом. Памятная дата появилась после террористической атаки в США в 2001 году на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. Теракт совершили члены террористической организации "Аль-Каида". Утром 11 сентября четыре группы террористов, состоящих из 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера.

Два лайнера террористы-смертники направили на две башни Всемирного торгового центра. Третий самолет был направлен на здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате этих атак погибли 2977 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Среди национальных праздников каждую вторую субботу сентября отмечается День украинского кино. В этом году дата выпала на 11 сентября. Праздник учрежден в 1996 году указом второго президента Леонида Кучмы.

История украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, а в декабре в Харьковском оперном театре им же был устроен первый публичный киносеанс в Российской империи. 1930 год был ознаменован показом первого звукового фильма "Симфония Донбасса" режиссера Дзиги Вертова.

В православной традиции сегодня именины у Ивана, Яна и Олеси. В католической – у Гиацинта, Иоана и Прота.

Согласно народным приметам:

  • Если журавли уже улетели на юг, скорее всего, зима будет ранней.
  • Если скворцы долго не улетают – к сухой осени.
  • Стаи грачей лишь начинают отлет – в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Если много грачей, солнечная погода продлится еще долго.
Теги: праздники, осень, календарь, традиции
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