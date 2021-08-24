Канадские инструкторы провели курс для снайперов Нацгвардии Украины

Снайперы отработали все этапы процесса: от выбора позиции до ведения огня по целям Фото: mvs.gov.ua

Его провели инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине. Снайперы отработали все этапы процесса: выбор и обустройство позиции, скрытое передвижение и маскировку, ведение огня по различным целям.

"В будущем у нас будут такие стандарты, которым вас научили сейчас. Снайперское дело – это всегда передовые технологии и методики. Имейте в виду, что надо все время учиться, практиковаться", – сказал начальник службы координации подготовки снайперов НГУ Николай Шерстюк.

На каждом этапе подготовки участники курса после освоения теории и практики сдавали зачетные стандарты, на выполнение которых у них было несколько попыток. В конце курса нацгвардейцы выполнили комплексную тактическую задачу.

Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, соответствующей НАТО. После выполнения итогового комплексного задания с боевой стрельбой курсанты получили сертификаты и удостоверения о прохождении специального курса подготовки снайперов. Лучшим вручили особые награды.