Карантин не является главным методом борьбы с пандемией, считают в ВОЗ

Основным методом борьбы с коронавирусом является отслеживание контактов заболевших, а не карантинные ограничения, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он сравнил противодействие COVID-19 с борьбой против лихорадки Эбола.

Гебрейесус: Обученные работники ходят от двери к двери, чтобы найти контакты и разорвать цепи передачи коронавируса Фото: ЕРА

Ни одна страна не сможет контролировать эпидемию COVID-19, если не поставит во главу угла выявление контактов распространителей. Об этом на брифинге 20 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, расшифровка его выступления приводится на сайте ВОЗ.

Карантинные меры могут помочь только сократить передачу вируса, но не остановить ее полностью, отметил он.

"Отслеживание контактов имеет важное значение для выявления случаев заражения, а также для помещения контактировавших на изоляцию. Мобильные приложения могут содействовать в отслеживании контактов, но ничто не заменит контроль на местах: обученные работники ходят от двери к двери, чтобы найти контакты и разорвать цепи передачи", – сказал Гебрейесус.

По его словам, выявление путей распространения коронавируса позволит предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры – в массовое заражение сообществ.

Гендиректор ВОЗ сравнил борьбу с COVID-19 с противодействием вирусу Эбола в Африке, где, даже с учетом сложной ситуации с безопасностью, удалось прерывать цепочки распространения.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.