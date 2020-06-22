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Киевский апелляционный суд взыскал моральный ущерб за разглашение персональных данных с интернет-оператора

Представитель интернет-провайдера сообщил сотрудникам правоохранительных органов персональные данные клиента, в результате этого в арендованном помещении клиента был проведен обыск и изъято его имущество.

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Суд уменьшил сумму компенсации, взимаемой с интернет-оператора с 126 тыс. до 55 тыс. грн
Суд уменьшил сумму компенсации, взимаемой с интернет-оператора с 126 тыс. до 55 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

Киевский апелляционный суд взыскал с ООО "Айол Нет" 55 тыс. грн морального ущерба за разглашение персональных данных, об этом речь идет в постановлении суда, опубликованном в Едином судебном реестре Украины 12 июня.

21 марта 2016 истец и ООО "Айол Нет" заключили договор оказания постоянного доступа к интернету. В нарушение условий конфиденциальности персональных данных директор ООО сообщил сотрудникам правоохранительных органов персональные данные клиента, в результате чего в арендованном помещении клиента был проведен обыск и изъято принадлежащее ему на праве собственности имущество, сообщается в реестре.

Дарницкий районный суд Киева 30 августа 2017 года признал директора компании виновным в совершении административного правонарушения в сфере защиты персональных данных, однако освободил его от ответственности за истечением сроков наложения административного взыскания.

Истец утверждал в своем заявлении, что нарушение провайдера привело к психологической травме и моральным страданиям, отмечено в постановлении апелляционного суда. 

Дарницкий райсуд Киева 12 февраля 2020 года иск частично удовлетворил. Суд взыскал с ООО в пользу истца 126 433 грн в счет возмещения морального вреда, 16 209 грн стоимости экспертного психологического исследования, 1264 грн судебного сбора и 18 тыс. грн расходов на юридическую помощь.

"Айоли Нет" обжаловало решение суда, указав, что свидетельство эксперта, который дал заключение о размере морального вреда, является аннулированным. Но коллегия судей отклонила этот аргумент. 

В постановлении отмечено, что эксперт при определении размера морального возмещения, помимо прочего, учитывал то, как на истце отразились незаконный обыск и ознакомление с материалами уголовного производства. Поэтому суд уменьшил сумму компенсации, взимаемой с интернет-оператора с 126 тыс. до 55 тыс. грн.

Теги: Киев, интернет, Апелляционный суд, ущерб
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