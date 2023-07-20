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ОБЩЕСТВО

Клименко сообщил, что под оккупацией оказались "единицы" правоохранителей, в том числе 3,5 тыс. полицейских

Коллаборантов среди полиции Клименко насчитал порядка 250
Коллаборантов среди полиции Клименко насчитал порядка 250
Фото: radiosvoboda.org

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года войск страны-агрессора России на оккупированных территориях оказались тысячи украинских полицейских. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое опубликовано 20 июля.

"3,5 тыс. полицейских только остались на оккупированных территориях. ...Для Украины, для 130 тыс. личного состава – это единицы", – сказал он.

Министр отметил, что в это число вошли те правоохранители, которые в первые дни полномасштабного вторжения выехали в западную Украину или за границу, и таких людей уволили.

"У части людей были родственники тяжело больные на этой территории – они отказались тоже выходить с этих территорий, часть из них написали рапорты на увольнение и были в тот же день уволены. Ну и часть (единицы) – кто остались и сотрудничали с врагом", – объяснил Клименко.

Коллаборантов он насчитал "около 250 человек".

"Это самый низкий уровень наших полицейских, которые захотели стать немного выше. Как правило, это люди, которые не достигли в жизни на то время никаких карьерных и профессиональных высот", – подчеркнул Клименко.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оккупация, полицейский, увольнение, Игорь Клименко, коллаборационизм, министр
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