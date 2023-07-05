Следствие будет выяснять, как взрывчатка попала в Шевченковский райсуд Киева – глава МВД

Пока неизвестно, взрывчатку в суд пронес Гуменюк или она была в здании, сказал Клименко Фото: Національна поліція України / Telegram

Когда министра спросили, как подозреваемый в совершении взрывов в суде Игорь Гуменюк пронес на территорию суда взрывные устройства, Клименко сказал, что "это как раз вопрос, который [будет выясняться] в рамках уголовного производства, которое будет проводить главк города Киева".

"На данный момент мы не понимаем, где были взрывные устройства – в зале, где он забаррикадировался, или в помещении туалета, или, возможно, он каким-то образом пронес с собой. Следствие ответит на это", – добавил глава МВД.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы и криминалисты, по итогам их работы будет известна полная картина случившегося.