Следствие будет выяснять, как взрывчатка попала в Шевченковский райсуд Киева – глава МВД

Когда министра спросили, как подозреваемый в совершении взрывов в суде Игорь Гуменюк пронес на территорию суда взрывные устройства, Клименко сказал, что "это как раз вопрос, который [будет выясняться] в рамках уголовного производства, которое будет проводить главк города Киева".
"На данный момент мы не понимаем, где были взрывные устройства – в зале, где он забаррикадировался, или в помещении туалета, или, возможно, он каким-то образом пронес с собой. Следствие ответит на это", – добавил глава МВД.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы и криминалисты, по итогам их работы будет известна полная картина случившегося.
Во второй половине дня в Шевченковском районном суде Киева произошло несколько взрывов. СМИ писали, что взрывы устроил обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года Игорь Гуменюк.
Согласно сообщению суда, один взрыв произошел во время его конвоирования. Через некоторое время в суде услышали повторный взрыв, после которого Клименко сообщил, что Гуменюк подорвал себя.
По предварительным данным МВД, Гуменюк, которому сегодня продлили срок ареста, закрылся в туалете, а потом бросил в караул взрывное устройство (его тип пока не установлен) и пытался убежать. Мужчину остановили выстрелом в воздух, после чего он забаррикадировался в другом помещении суда. Когда начался штурм, Гуменюк бросил в сотрудников КОРД еще один взрывоопасный предмет, в результате обвиняемый погиб, а полицейские получили ранения, сообщил Клименко.