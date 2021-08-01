Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало почти вдвое – Минздрав

30 июля в стране зафиксировали 916 новых случаев коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки были госпитализированы 473 человека, 131 пациент выздоровел, шесть украинцев скончались.
С начала эпидемии в стране COVID-19 подтвердили у 2 253 269 украинцев, 2 186 994 заболевших выздоровели, 52 951 человек умер.
31 июля украинцам сделали 26,45 тыс. тестов на коронавирус, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.