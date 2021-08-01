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ОБЩЕСТВО

Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало почти вдвое – Минздрав

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С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у более 2,25 млн украинцев
С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у более 2,25 млн украинцев
Фото: EPA

31 июля в Украине подтвердили 484 новых случая COVID-19. Об этом пресс-центр Министерства здравоохранения проинформировал в Facebook.

30 июля в стране зафиксировали 916 новых случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки были госпитализированы 473 человека, 131 пациент выздоровел, шесть украинцев скончались. 

С начала эпидемии в стране COVID-19 подтвердили у 2 253 269 украинцев, 2 186 994 заболевших выздоровели, 52 951 человек умер. 

31 июля украинцам сделали 26,45 тыс. тестов на коронавирус, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1911295605700202

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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