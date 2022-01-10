Комаровский назвал главную причину эпидемии аллергий у детей

"Надо детские вещи гладить? Вот трехмесячному малышу. Ребенок рождается, и ему нужно огромное количество контактов с бактериями. Его иммунная система должна все время контактировать с бактериями, чтобы нормально развиваться. Если нет контакта, если все кругом стерильно, то у ребенка иммунная система не тренируется и возникает аллергия или аутоиммунные болезни. Главная причина эпидемии аллергий – это стерильность вокруг детей", – сказал он.

По словам педиатра, "гладить детские вещи нужно только тогда, когда на коже язвы, когда надо дезинфицировать".

Комаровский обратил внимание, что за границей люди ходят "в общем-то опрятные, но никто не стоял с утюгом".