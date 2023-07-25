Комаровский: После войны, я точно знаю, у нас будут проблемы с депрессиями, паническими расстройствами, огромное количество семейных проблем

"Я рассматриваю эту ситуацию не на уровне политики. Я вижу другие проблемы. Я вижу проблемы, связанные с поведением в семье, я точно знаю, что у нас будут депрессии и панические расстройства. У нас будет огромное количество семейных проблем", – сказал он.

Педиатр отметил, что в Украине до войны "была острейшая проблема", которую он назвал "социальной безотцовщиной".

"В Украине папы традиционно принимают очень небольшое участие в воспитании детей. То есть школа, детский сад, кружки, секции, спорт – эти вопросы сплошь и рядом решает мама. Папа считает, что если он финансирует, он свой отцовский долг выполнил. Я знаю таких пап, у которых по семь детей, они их обеспечили всем, а занимается с утра до ночи мама", – объяснил Комаровский.

По его словам, "вопрос в том, что эта тенденция к тому, что пап будет безумно не хватать".

"Сколько мы ребят потеряли? Сколько сейчас молодых вдов? Сколько сирот? Сколько детей, у которых папы инвалиды? Сколько детей, папам которых из-за боли и бессонных ночей не до ребенка? Где рядом женщина, которая разрывается между ребенком и мужем, который не спит по ночам, которому снятся кошмары? При этом у государства нет, конечно же, программы действий в этой ситуации. И она не обсуждается ни на каком уровне. У нас одна ситуация с марихуаной достойна отдельного обсуждения. Мы даже не можем понять, какое количество вернувшихся ребят нуждается в помощи психолога и какое нуждается в помощи психиатра. Сколько ребят проходят тестирование, обеспечены ли мы всеми препаратами? Как эти препараты будут выписываться?" – подчеркнул медик.

Он обратил внимание, что "для человека естественно искать хоть в чем-то хорошее".

"Когда человек возвращается из ада в мирную жизнь, у него есть два доступнейших удовольствия: алкоголь и наркотики, еда. И мы видим, как ребята возвращаются, поправляются на кучу килограммов, перестают двигаться, повышается артериальное давление, куча проблем, связанных с лишним весом. Но алкоголь и наркотики – это то, что будет у нас. Лекарства, которые на эту тему работают, достаточно дорогие. Их сплошь и рядом государство не закупает", – заявил Комаровский.

Он считает, что каждый семейный врач должен уметь работать с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

"Должен знать, как диагностировать клиническую депрессию, как оказать помощь при синдроме панических расстройств. Он должен знать основную нозологию, с которой столкнется, основные психологические проблемы: бессонница, импотенция... У человечества в отношении каждой позиции: и бессонницы, и ПТСР, и импотенции, связанной со стрессами, и ожирением, – есть уже отработанные протоколы лечения. Каждый семейный врач должен уже сейчас получить литературу, тесты, программы, конкретные действующие протоколы диагностики, протоколы помощи, алгоритмы лекарств, заверения государства в том, что для каждого парня, вернувшегося с войны, все лекарства", – сказал педиатр.

Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью

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