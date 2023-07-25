ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: После войны, я точно знаю, у нас будут проблемы с депрессиями, паническими расстройствами, огромное количество семейных проблем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Комаровский предполагает, что после войны в Украине будет "безумно не хватать пап"
Комаровский предполагает, что после войны в Украине будет "безумно не хватать пап"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, что будет происходить в Украине после ее победы над российскими оккупантами.

"Я рассматриваю эту ситуацию не на уровне политики. Я вижу другие проблемы. Я вижу проблемы, связанные с поведением в семье, я точно знаю, что у нас будут депрессии и панические расстройства. У нас будет огромное количество семейных проблем", – сказал он.

Педиатр отметил, что в Украине до войны "была острейшая проблема", которую он назвал "социальной безотцовщиной".

"В Украине папы традиционно принимают очень небольшое участие в воспитании детей. То есть школа, детский сад, кружки, секции, спорт – эти вопросы сплошь и рядом решает мама. Папа считает, что если он финансирует, он свой отцовский долг выполнил. Я знаю таких пап, у которых по семь детей, они их обеспечили всем, а занимается с утра до ночи мама", – объяснил Комаровский.

По его словам, "вопрос в том, что эта тенденция к тому, что пап будет безумно не хватать".

"Сколько мы ребят потеряли? Сколько сейчас молодых вдов? Сколько сирот? Сколько детей, у которых папы инвалиды? Сколько детей, папам которых из-за боли и бессонных ночей не до ребенка? Где рядом женщина, которая разрывается между ребенком и мужем, который не спит по ночам, которому снятся кошмары? При этом у государства нет, конечно же, программы действий в этой ситуации. И она не обсуждается ни на каком уровне. У нас одна ситуация с марихуаной достойна отдельного обсуждения. Мы даже не можем понять, какое количество вернувшихся ребят нуждается в помощи психолога и какое нуждается в помощи психиатра. Сколько ребят проходят тестирование, обеспечены ли мы всеми препаратами? Как эти препараты будут выписываться?" – подчеркнул медик.

Он обратил внимание, что "для человека естественно искать хоть в чем-то хорошее".

"Когда человек возвращается из ада в мирную жизнь, у него есть два доступнейших удовольствия: алкоголь и наркотики, еда. И мы видим, как ребята возвращаются, поправляются на кучу килограммов, перестают двигаться, повышается артериальное давление, куча проблем, связанных с лишним весом. Но алкоголь и наркотики – это то, что будет у нас. Лекарства, которые на эту тему работают, достаточно дорогие. Их сплошь и рядом государство не закупает", – заявил Комаровский.

Он считает, что каждый семейный врач должен уметь работать с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

"Должен знать, как диагностировать клиническую депрессию, как оказать помощь при синдроме панических расстройств. Он должен знать основную нозологию, с которой столкнется, основные психологические проблемы: бессонница, импотенция... У человечества в отношении каждой позиции: и бессонницы, и ПТСР, и импотенции, связанной со стрессами, и ожирением, – есть уже отработанные протоколы лечения. Каждый семейный врач должен уже сейчас получить литературу, тесты, программы, конкретные действующие протоколы диагностики, протоколы помощи, алгоритмы лекарств, заверения государства в том, что для каждого парня, вернувшегося с войны, все лекарства", – сказал педиатр.

Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, лекарства, алкоголь, Евгений Комаровский, депрессия, лечение, война России против Украины, психология, женщины, ПТСР, врач, педиатр, мама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая
Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая
Галина ГРИШИНА
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
"Смотрю и ржу". Дорофеева показала, как одевалась в школьные годы
Галина ГРИШИНА
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку
Галина ГРИШИНА
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Как восстановить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (225249)
2
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (136072)
3
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (122419)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (73499)
5
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (38067)
6
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (36268)
7
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (29392)
8
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал (28610)
 
 
 
 