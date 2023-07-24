Комаровский: Задрало все. Эмоции выплеснуты. Точки над “і” расставлены. Выяснять отношения уже не с кем. Люди, которые за полтора года ничего не поняли, – безнадежные, они уже никогда ничего не поймут

"Лично я, пожалуй, на этапе адаптации. Я не могу сказать, что у меня усталость. А может, я просто привык к тому, что надо много работать, и бог с ним. Шок? Наверное, да [был]. Первые двое суток однозначно был. Потом приятие произошло как-то очень резко. Но у огромного количества людей окружающих я вижу усталость и вижу, как люди просто уходят от обсуждения тем, связанных с войной", – сказал медик.
По словам Комаровского, на его канале "Здравствуйте, доктор!" Письма войны" за последнюю неделю не было ни одного письма из Украины.
"И я понимаю, почему вы не пишете. Потому что задрало все. Потому что все эмоции выплеснуты. Все точки над "і" расставлены. Выяснять отношения уже не с кем. Люди, которые за полтора года ничего не поняли, – безнадежные, они уже никогда ничего не поймут. Количество потерь достигло такого уровня, что никакое прощение в обозримой перспективе даже представить себе невозможно. Речь выходит за рамки представления о добре, зле", – объяснил педиатр.
Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.