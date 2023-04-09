ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Когда во время войны человек публично говорит, что жители Мариуполя сами виноваты, – беда в том, что к такому человеку выстраиваются в очередь не прокуратура, а журналисты

 
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Комаровский: "Зеленский реально может заткнуть рот всем падлам"
Комаровский: "Зеленский реально может заткнуть рот всем падлам"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Даже в условиях войны в Украине есть люди, которые стравливают людей и устраивают скандалы ради рейтингов и просмотров. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Просто представь себе ситуацию. Когда во время войны в публичной плоскости возникает некий человек, который говорит о том, что жители Мариуполя сами виноваты, и это все им так и надо, потому что они говорили... Беда вот в чем: что к такому человеку выстраиваются в очередь не прокуроры, а журналисты. Понимаешь, какая ситуация? Когда абсолютно мерзкие твари, которые кайфуют, набирают рейтинги и просмотры на стравливании людей, на выяснении отношений, на обсирании кого угодно, – на них совершенно никто не реагирует. Вообще", – сказал он.

При этом Комаровский считает, что сейчас у власти есть огромные возможности изменить ситуацию.

"В жизни Украины еще никогда не было президента с таким авторитетом, как сегодня у Владимира Александровича [Зеленского]. Никогда. С такими возможностями, с таким доверием общества – ну не было такого никогда. То есть он реально может заткнуть рот всем падлам", – сказал он.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины
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