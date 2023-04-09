Комаровский: Когда во время войны человек публично говорит, что жители Мариуполя сами виноваты, – беда в том, что к такому человеку выстраиваются в очередь не прокуратура, а журналисты

"Просто представь себе ситуацию. Когда во время войны в публичной плоскости возникает некий человек, который говорит о том, что жители Мариуполя сами виноваты, и это все им так и надо, потому что они говорили... Беда вот в чем: что к такому человеку выстраиваются в очередь не прокуроры, а журналисты. Понимаешь, какая ситуация? Когда абсолютно мерзкие твари, которые кайфуют, набирают рейтинги и просмотры на стравливании людей, на выяснении отношений, на обсирании кого угодно, – на них совершенно никто не реагирует. Вообще", – сказал он.

При этом Комаровский считает, что сейчас у власти есть огромные возможности изменить ситуацию.

"В жизни Украины еще никогда не было президента с таким авторитетом, как сегодня у Владимира Александровича [Зеленского]. Никогда. С такими возможностями, с таким доверием общества – ну не было такого никогда. То есть он реально может заткнуть рот всем падлам", – сказал он.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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