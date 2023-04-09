Комаровский: Победим мы, только когда у нас будут стопроцентные гарантии, что это не повторится

Комаровский убежден, что Украине требуются гарантии, исключающие повторение российской агрессии в будущем. Иначе это будет не победа, а передышка Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

"Год назад мы все думали, что победа – это прекращение огня. Сейчас мы реально понимаем, что победим мы на самом деле только тогда, когда у нас будут стопроцентные гарантии, что это не повторится. Если мы эти гарантии не получим, то это не победа. Это передышка: это ожидание следующего броска бешеной собаки. Это совершенно очевидно", – заявил телеведущий.

Кроме того, по его мнению, если у Украины не будет стопроцентной гарантии отсутствия новой агрессии, в страну "никто не вернется", что будет означать "конец Украины".

"Теперь вопрос: что надо, чтобы мы получили такие гарантии? Должна быть уверенность инвестора в том, что здесь не раскрадут, что можно доверять. Да? То есть оказывается, что на самом деле вранье и воровство на сегодня – это то, что ставит под угрозу само будущее Украины как независимой, процветающей страны, которая на самом деле может заткнуть десятки стран мира по тому, что она может предложить", – убежден Комаровский.

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