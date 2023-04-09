Комаровский: Победим мы, только когда у нас будут стопроцентные гарантии, что это не повторится

"Год назад мы все думали, что победа – это прекращение огня. Сейчас мы реально понимаем, что победим мы на самом деле только тогда, когда у нас будут стопроцентные гарантии, что это не повторится. Если мы эти гарантии не получим, то это не победа. Это передышка: это ожидание следующего броска бешеной собаки. Это совершенно очевидно", – заявил телеведущий.
Кроме того, по его мнению, если у Украины не будет стопроцентной гарантии отсутствия новой агрессии, в страну "никто не вернется", что будет означать "конец Украины".
"Теперь вопрос: что надо, чтобы мы получили такие гарантии? Должна быть уверенность инвестора в том, что здесь не раскрадут, что можно доверять. Да? То есть оказывается, что на самом деле вранье и воровство на сегодня – это то, что ставит под угрозу само будущее Украины как независимой, процветающей страны, которая на самом деле может заткнуть десятки стран мира по тому, что она может предложить", – убежден Комаровский.
Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
В сентябре были представлены подготовленные международной группой рекомендации. Они предполагают, что группа стран-гарантов должны взять на себя ряд обязательств вместе с Украиной в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности" (Kyiv Security Compact).
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.