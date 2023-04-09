Комаровский: Для меня каждый обстрелянный дом в Харькове, каждый обугленный подъезд – это моя история. Я там был, я там лечил детей

Он рассказал, что примерно с 1995-го до 2006 года, когда открыл собственную клинику, зарабатывал частной практикой – ездил по домам пациентов: сначала на трамвае, потом на машине.

Комаровский подчеркнул, что когда в городе есть несколько тысяч семей, которые обращаются за помощью, то город "знаешь не просто по улицам, а по номерам домов".

"Понимаешь? Что такое харьковский дом, условно говоря, 12-этажный, в котором 12 подъездов? У тебя в этом доме пять-шесть семей: в этом подъезде, в том и в том. И просто это же невозможно передать... Вот я смотрю кино: как в этот дом попало, в этот... В этом доме жили Петровы, в этом доме жили Ивановы... Для меня каждый этот дом, каждый этот этаж, каждый обугленный подъезд – это моя история. Я там был, я там ходил своими ногами, там отключали лифты, там не было отопления... Я там был, я там лечил детей. Понимаешь? А теперь вот такое", – сказал врач.

По его выражению, "это не налазит никуда, ни в какие мозги".

"Потому что представить себе, что в XXI веке системы залпового огня, придуманные для уничтожения живой силы противника в поле, на огромных площадях, поскольку неточное оружие, хреначат по спальному району города-миллионника... Причем Харьков так угораздило, что три спальных района возле окружной: Рогань по отношению к Чугуеву – вот она, Салтовка и Алексеевка", – добавил Комаровский.

По его словам, больше всего его возмущало, что на фоне этих атак, которые были с первых же дней полномасштабной войны, весь мир еще обсуждал санкции

"То есть им было не до конца понятно, с какими козло... нехорошими людьми вообще Украина столкнулась. Это меня больше всего на свете убивало: что вам еще нужны были какие-то доказательства. Вы видели работу по площадям систем залпового огня, а площадями были спальные районы", – сказал врач.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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