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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Для меня каждый обстрелянный дом в Харькове, каждый обугленный подъезд – это моя история. Я там был, я там лечил детей

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В Харькове разрушены российскими обстрелами тысячи многоквартирных домов
В Харькове разрушены российскими обстрелами тысячи многоквартирных домов
Фото: EPA

В Харькове оккупанты работали по площадям системами залпового огня, предназначенными для массового уничтожения живой силы противника, а площадями были спальные районы. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Он рассказал, что примерно с 1995-го до 2006 года, когда открыл собственную клинику, зарабатывал частной практикой – ездил по домам пациентов: сначала на трамвае, потом на машине. 

Комаровский подчеркнул, что когда в городе есть несколько тысяч семей, которые обращаются за помощью, то город "знаешь не просто по улицам, а по номерам домов".

"Понимаешь? Что такое харьковский дом, условно говоря, 12-этажный, в котором 12 подъездов? У тебя в этом доме пять-шесть семей: в этом подъезде, в том и в том. И просто это же невозможно передать... Вот я смотрю кино: как в этот дом попало, в этот... В этом доме жили Петровы, в этом доме жили Ивановы... Для меня каждый этот дом, каждый этот этаж, каждый обугленный подъезд – это моя история. Я там был, я там ходил своими ногами, там отключали лифты, там не было отопления... Я там был, я там лечил детей. Понимаешь? А теперь вот такое", – сказал врач.

По его выражению, "это не налазит никуда, ни в какие мозги".

"Потому что представить себе, что в XXI веке системы залпового огня, придуманные для уничтожения живой силы противника в поле, на огромных площадях, поскольку неточное оружие, хреначат по спальному району города-миллионника... Причем Харьков так угораздило, что три спальных района возле окружной: Рогань по отношению к Чугуеву – вот она, Салтовка и Алексеевка", – добавил Комаровский. 

По его словам, больше всего его возмущало, что на фоне этих атак, которые были с первых же дней полномасштабной войны, весь мир еще обсуждал санкции 

"То есть им было не до конца понятно, с какими козло... нехорошими людьми вообще Украина столкнулась. Это меня больше всего на свете убивало: что вам еще нужны были какие-то доказательства. Вы видели работу по площадям систем залпового огня, а площадями были спальные районы", – сказал врач.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Харьков находится в 20 км от границы с Россией. По данным Укрстата на 1 января 2022 года, в Харькове проживало более 1,42 млн человек.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Харьковскую область и попытались захватить Харьков, но были остановлены и отбиты. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов региона, сообщали в обладминистрации.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

По данным мэра города Игоря Терехова на февраль, около 150 тыс. харьковчан остались без дома, в той или иной степени разрушены 4,5 тыс. многоквартирных домов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Харьков, Евгений Комаровский, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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