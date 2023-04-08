Комаровский: Харьковчане всей Украине уже доказали, что они – украинцы

"Я категорически с этим не согласен. Харьковчане никогда не ориентировались ни на кого. Харьков – это очень большая ваша, киевская, ошибка. [...] Вы все считаете, что вы понимаете харьковчан. Ни хрена вы не понимаете. Харьков никогда не был согласен, что он второй город в Украине. Никогда. Харьковчане считали себя первыми. И поэтому харьковчане никогда не были заинтересованы в России, потому что в России они были бы 125-е", – сказал Комаровский.

По его словам, "харьковчане сами себе на уме, ни на кого никогда не рассчитывали".

"Харьковчане знали, что от Киева можно получить только ценные указания, неприятности, попытку вмешаться в выборы, попытку рассказать [бывшему мэру города Геннадию] Кернесу, где какие цветочки садить. Понимаешь? А это – извините. Поэтому я считаю, что это была страшная ошибка. Харьковчане всей Украине, мне кажется, уже доказали, что харьковчане – это украинцы. И не надо рассказывать, кому вы что объяснили, кто что понял. Это вы не поняли харьковчан. А это вам теперь повод понять харьковчан. Потому что можно разговаривать на русском языке, любить свой город, торговать с кем угодно, но быть гражданами Украины и ощущать себя украинцами", – заявил Комаровский.

Он подчеркнул, что сам не уехал в Киев.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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