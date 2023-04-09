Комаровский: Многие на вопрос, будет ли война, говорили: "Та Путин что, идиот?" И оказывается, таки да, идиот

"Я [за две недели до вторжения] абсолютно был убежден в том, что будет серьезное обострение на Донбассе, но представить себе, что в Украину будут заходить танковые колонны и по Украине будут работать системы залпового огня, не мог, по-моему, никто: в здравом уме", – поделился телеведущий.

Он отмечает, что был в своих прогнозах не одинок: многих людей спрашивали, будет ли полномасштабная война, но почти никто не верил в такой сценарий.

"Когда у них интересовались, а будет ли война, и они говорили: "Та он [Путин] что, идиот?" И оказывается, ответ не тот, который мы ожидали. Таки да, идиот", – определил Комаровский.



Врач рассказал, что война 24 февраля 2022 года застала его в Харькове.



"Меня разбудила жена в пять утра и сказала: "Война". И прямо начал подпрыгивать дом, "хорошие" звуки. Именно была конкретная канонада", – вспомнил он..

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube