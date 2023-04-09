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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Многие на вопрос, будет ли война, говорили: "Та Путин что, идиот?" И оказывается, таки да, идиот

 
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Планы Путина, предполагающие полномасштабное вторжение в Украину, оказались сюрпризом для многих, считает Комаровский
Планы Путина, предполагающие полномасштабное вторжение в Украину, оказались сюрпризом для многих, считает Комаровский
Фото; EPA

В феврале 2022 года мало кто в Украине мог предположить, насколько масштабным будет запланированное президентом РФ Владимиром Путиным вторжение России в Украину. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Я [за две недели до вторжения] абсолютно был убежден в том, что будет серьезное обострение на Донбассе, но представить себе, что в Украину будут заходить танковые колонны и по Украине будут работать системы залпового огня, не мог, по-моему, никто: в здравом уме", – поделился телеведущий.

Он отмечает, что был в своих прогнозах не одинок: многих людей спрашивали, будет ли полномасштабная война, но почти никто не верил в такой сценарий.

"Когда у них интересовались, а будет ли война, и они говорили: "Та он [Путин] что, идиот?" И оказывается, ответ не тот, который мы ожидали. Таки да, идиот", – определил Комаровский.

Врач рассказал, что война 24 февраля 2022 года застала его в Харькове.

"Меня разбудила жена в пять утра и сказала: "Война". И прямо начал подпрыгивать дом, "хорошие" звуки. Именно была конкретная канонада", – вспомнил он..

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Глава Кремля с каждым днем все больше запутывается в войне и поэтому становится все опаснее, утверждает The Guardian. Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине, отметило издание.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Путин ошибался, считая, что Запад "не будет единым и устойчивым" и не будет поддерживать Украину в войне.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ядерное оружие, Кремль, Донбасс, оккупация, вторжение, Евгений Комаровский, страна-агрессор, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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