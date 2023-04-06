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Климкин: На Западе есть ясное понимание, что Путин не может выиграть. Но дискуссия о средствах достижения победы продолжается

 
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Климкин: абсолютно всем понятно, что Путин преступник
Климкин: абсолютно всем понятно, что Путин – преступник
Фото: Pavlo Klimkin / Twitter

На Западе нет консенсуса о том, как должны выглядеть победа над Россией. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, значительная часть Запада хочет победы над путинским режимом.

"Но для них победа над путинским режимом и лично над Путиным не означает победу над Россией. Понимаете разницу? И эта история с выдачей ордера на арест Путина... Теперь абсолютно всем понятно, что Путин – преступник. Он еще не получил судебный приговор, но подозрение уже получил. Но существует, конечно, опасность и реальный риск, что после того, как  Путин уйдет, все скажут: "Путин же виноват. И люди вокруг него виноваты. А все остальные – [жертвы] пропаганды. Конечно, они плохие. Ну, будем их перевоспитывать", – сказал он.

Климкин отметил, что значительная часть Запада видит победу как комплекс, то есть не только военная победа, но и экономическое давление, и санкции, и давление лично на Путина.

"Но это значит "на перспективу". А сколько эта перспектива будет тянуться? Поскольку мы воспринимаем то, что у нас происходит, сердцем, а не только умом. Поэтому на самом деле такого консенсуса, чтобы кто-то вам нарисовал, что такое победа, на Западе нет. Есть четкое понимание, что Путин никак не может выиграть, поскольку это вызов для нас как для части Запада, пока неформальной, в XXI веке. Кто будет вообще уважать Запад, если Путину дать выиграть? Но то, что во временных рамках и с точки зрения средств достижения победы дискуссия на Западе продолжается, – это тоже факт", – сказал он.

По словам Климкина, на Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие, но значительная часть Запада не знает, как это сделать, и очень боится какой-либо дестабилизации в отношении как ядерного, так и неядерного оружия.

"И поэтому они, конечно, хотят перезагрузки России, хотя публично этого никогда не скажут. Тем не менее они хотят контролируемой перезагрузки", – сказал Климкин.

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Павел Климкин, российская агрессия, война России против Украины
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