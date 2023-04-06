Климкин: На Западе есть ясное понимание, что Путин не может выиграть. Но дискуссия о средствах достижения победы продолжается

По его словам, значительная часть Запада хочет победы над путинским режимом.

"Но для них победа над путинским режимом и лично над Путиным не означает победу над Россией. Понимаете разницу? И эта история с выдачей ордера на арест Путина... Теперь абсолютно всем понятно, что Путин – преступник. Он еще не получил судебный приговор, но подозрение уже получил. Но существует, конечно, опасность и реальный риск, что после того, как Путин уйдет, все скажут: "Путин же виноват. И люди вокруг него виноваты. А все остальные – [жертвы] пропаганды. Конечно, они плохие. Ну, будем их перевоспитывать", – сказал он.

Климкин отметил, что значительная часть Запада видит победу как комплекс, то есть не только военная победа, но и экономическое давление, и санкции, и давление лично на Путина.

"Но это значит "на перспективу". А сколько эта перспектива будет тянуться? Поскольку мы воспринимаем то, что у нас происходит, сердцем, а не только умом. Поэтому на самом деле такого консенсуса, чтобы кто-то вам нарисовал, что такое победа, на Западе нет. Есть четкое понимание, что Путин никак не может выиграть, поскольку это вызов для нас как для части Запада, пока неформальной, в XXI веке. Кто будет вообще уважать Запад, если Путину дать выиграть? Но то, что во временных рамках и с точки зрения средств достижения победы дискуссия на Западе продолжается, – это тоже факт", – сказал он.

По словам Климкина, на Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие, но значительная часть Запада не знает, как это сделать, и очень боится какой-либо дестабилизации в отношении как ядерного, так и неядерного оружия.

"И поэтому они, конечно, хотят перезагрузки России, хотя публично этого никогда не скажут. Тем не менее они хотят контролируемой перезагрузки", – сказал Климкин.

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Читайте полную версию интервью

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