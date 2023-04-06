Климкин: Путин и Си, каждый по-своему, будут пытаться раздолбать солидарность США и Европы

Политик назвал сложившуюся ситуацию последним шансом для Путина, так как сейчас в Европе есть определенные признаки усталости.
"Сейчас [президент Франции Эммануэль] Макрон поедет к Си [Цзиньпину] вместе с президентом Еврокомиссии госпожой фон дер Ляйен. И это значит, что ему критично нужен какой-то внешнеполитический результат. Если это не работает внутри страны, по меньшей мере по состоянию на сегодняшний день, то нужно что-то показать: "Ну это же круто". Поэтому Путин и Си [Цзиньпин] (каждый по-своему, поскольку они играют каждый в свою игру) будут пытаться раздолбать солидарность Штатов и Европы. И это один из наиболее значимых шагов Путина", – сказал он.
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Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
20 марта Си Цзиньпин приезжал в Москву и встречался с Путиным. По итогам встречи было подписано два совместных заявления и ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников. В ответ на это Китай заявил, что не будет поставлять оружие России.