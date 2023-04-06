Климкин: Путин и Си, каждый по-своему, будут пытаться раздолбать солидарность США и Европы

Политик назвал сложившуюся ситуацию последним шансом для Путина, так как сейчас в Европе есть определенные признаки усталости.

"Сейчас [президент Франции Эммануэль] Макрон поедет к Си [Цзиньпину] вместе с президентом Еврокомиссии госпожой фон дер Ляйен. И это значит, что ему критично нужен какой-то внешнеполитический результат. Если это не работает внутри страны, по меньшей мере по состоянию на сегодняшний день, то нужно что-то показать: "Ну это же круто". Поэтому Путин и Си [Цзиньпин] (каждый по-своему, поскольку они играют каждый в свою игру) будут пытаться раздолбать солидарность Штатов и Европы. И это один из наиболее значимых шагов Путина", – сказал он.

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