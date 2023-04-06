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Климкин: Путин и Си, каждый по-своему, будут пытаться раздолбать солидарность США и Европы

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Климкин рассказал о намерениях глав РФ и Китая
Климкин рассказал о намерениях глав РФ и Китая
Фото: EPA

И для главы Китая Си [Цзиньпина], и для президента страны-агрессора РФ Владимира Путина основная линия действий в настоящее время – это разрушить трансатлантическую солидарность между США и Европой. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политик назвал сложившуюся ситуацию последним шансом для Путина, так как сейчас в Европе есть определенные признаки усталости.

"Сейчас [президент Франции Эммануэль] Макрон поедет к Си [Цзиньпину] вместе с президентом Еврокомиссии госпожой фон дер Ляйен. И это значит, что ему критично нужен какой-то внешнеполитический результат. Если это не работает внутри страны, по меньшей мере по состоянию на сегодняшний день, то нужно что-то показать: "Ну это же круто". Поэтому Путин и Си  [Цзиньпин] (каждый по-своему, поскольку они играют каждый в свою игру) будут пытаться раздолбать солидарность Штатов и Европы. И это один из наиболее значимых шагов Путина", – сказал он.

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

20 марта Си Цзиньпин приезжал в Москву и встречался с Путиным. По итогам встречи было подписано два совместных заявления и ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников. В ответ на это Китай заявил, что не будет поставлять оружие России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, США, Китай, Си Цзиньпин, Павел Климкин, Европа
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