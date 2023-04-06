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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В разведке РФ есть недовольные войной против Украины. Они могут повлиять на ход истории – директор ФБР

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По словам Рэя, ФБР хотело бы завербовать работников российских спецслужб, недовольных войной
По словам Рэя, ФБР хотело бы завербовать работников российских спецслужб, недовольных войной
Фото: ЕРА

Директор ФБР Кристофер Рэй 5 апреля во время встречи со студентами Техасского университета A&M рассказал, что в российских спецслужбах есть лица, недовольные войной РФ против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Как сказал директор ФБР, ход войны для РФ "складывается не очень хорошо", поэтому "многие россияне, включая сотрудников российской разведки, не слишком довольны".

По его словам, в российских спецслужбах много недовольных войной, которых ФБР хотело бы завербовать, но "другим способом".

Рэй хочет, чтобы эти россияне знали: американские спецслужбы "хотели бы поговорить с ними".

"И они могут повлиять на ход истории", – добавил директор ФБР.

Контекст:

В РФ с 2000 года у власти находится Владимир Путин. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, ФБР, разведка, война России против Украины, Кристофер Рэй
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