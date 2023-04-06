В разведке РФ есть недовольные войной против Украины. Они могут повлиять на ход истории – директор ФБР

Об этом сообщает CNN.

Как сказал директор ФБР, ход войны для РФ "складывается не очень хорошо", поэтому "многие россияне, включая сотрудников российской разведки, не слишком довольны".

По его словам, в российских спецслужбах много недовольных войной, которых ФБР хотело бы завербовать, но "другим способом".

Рэй хочет, чтобы эти россияне знали: американские спецслужбы "хотели бы поговорить с ними".

"И они могут повлиять на ход истории", – добавил директор ФБР.