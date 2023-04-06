В Кремле заявили, что ситуация в Украине "не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования"

Так Песков прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и его просьбу к председателю КНР Си Цзиньпину помочь урегулировать ситуацию в Украине и усадить "всех" за стол переговоров.

"Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва учитывает "официальную и неофициальную позиции, которые передаются из Киева". По его словам, сейчас нет "иных путей, кроме продолжения СВО (так в РФ называют полномасштабное военное вторжение России в Украину. – "ГОРДОН")."

Сегодня Макрон провел встречу с Си Цзиньпином. Он заявил, что рассчитывает на то, что лидер КНР "приведет Россию в чувство" по поводу агрессии против Украины.