В Кремле заявили, что ситуация в Украине "не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования"

Так Песков прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и его просьбу к председателю КНР Си Цзиньпину помочь урегулировать ситуацию в Украине и усадить "всех" за стол переговоров.
"Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования", – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва учитывает "официальную и неофициальную позиции, которые передаются из Киева". По его словам, сейчас нет "иных путей, кроме продолжения СВО (так в РФ называют полномасштабное военное вторжение России в Украину. – "ГОРДОН")."
Сегодня Макрон провел встречу с Си Цзиньпином. Он заявил, что рассчитывает на то, что лидер КНР "приведет Россию в чувство" по поводу агрессии против Украины.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его визит продлится до 7 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.
Перед визитом в Пекин Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе, сообщили в Елисейском дворце.