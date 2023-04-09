Комаровский: Жить с бешеной собакой по соседству нам всегда

"Я считаю, что наше будущее... Как я говорил и говорю: жить с бешеной собакой по соседству нам всегда. С непрогнозируемым соседом. Даже если там [в России] завтра поменяется власть и будет самое демократическое правительство, которое будет падать в ноги, целовать всех в десны и рассказывать, как они ошиблись и готовы за все платить, все равно мы должны жить по швейцарскому или израильскому образцу", – заявил телеведущий.
По его мнению, каждый человек в Украине, независимо от пола и возраста, должен иметь дома сейф, в котором должно быть оружие,
"Ты должен сдавать экзамены на то, что ты имеешь право с ним обращаться и так далее. И раз в три года – хочешь не хочешь – иди, пожалуйста, на месяц на тренировку", – пояснил Комаровский.
Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.
К России и ее агрессивным намерениям необходимо относиться "очень и очень серьезно", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер. Он считает, что все украинцы должны приобрести "какие-то военные навыки".