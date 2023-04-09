Комаровский: Жить с бешеной собакой по соседству нам всегда

Комаровский считает, что украинцы и Украина должны на практике подготовить себя к отражению российской агрессии в будущем Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

"Я считаю, что наше будущее... Как я говорил и говорю: жить с бешеной собакой по соседству нам всегда. С непрогнозируемым соседом. Даже если там [в России] завтра поменяется власть и будет самое демократическое правительство, которое будет падать в ноги, целовать всех в десны и рассказывать, как они ошиблись и готовы за все платить, все равно мы должны жить по швейцарскому или израильскому образцу", – заявил телеведущий.

По его мнению, каждый человек в Украине, независимо от пола и возраста, должен иметь дома сейф, в котором должно быть оружие,

"Ты должен сдавать экзамены на то, что ты имеешь право с ним обращаться и так далее. И раз в три года – хочешь не хочешь – иди, пожалуйста, на месяц на тренировку", – пояснил Комаровский.

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