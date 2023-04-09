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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Жить с бешеной собакой по соседству нам всегда

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Комаровский считает, что украинцы и Украина должны на практике подготовить себя к отражению российской агрессии в будущем
Комаровский считает, что украинцы и Украина должны на практике подготовить себя к отражению российской агрессии в будущем
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Учитывая соседство со страной-оккупантом Россией, украинцам необходимо быть бдительными и готовыми к отражению вероятной агрессии РФ в будущем. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Я считаю, что наше будущее... Как я говорил и говорю: жить с бешеной собакой по соседству нам всегда. С непрогнозируемым соседом. Даже если там [в России] завтра поменяется власть и будет самое демократическое правительство, которое будет падать в ноги, целовать всех в десны и рассказывать, как они ошиблись и готовы за все платить, все равно мы должны жить по швейцарскому или израильскому образцу", – заявил телеведущий.

По его мнению, каждый человек в Украине, независимо от пола и возраста, должен иметь дома сейф, в котором должно быть оружие,

"Ты должен сдавать экзамены на то, что ты имеешь право с ним обращаться и так далее. И раз в три года – хочешь не хочешь – иди, пожалуйста, на месяц на тренировку", – пояснил Комаровский.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.

К России и ее агрессивным намерениям необходимо относиться "очень и очень серьезно", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер. Он считает, что все украинцы должны приобрести "какие-то военные навыки".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оккупация, агрессия, военные учения, Евгений Комаровский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, телеведущий, интервью, будущее, тренировка, российские оккупанты, деоккупация
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