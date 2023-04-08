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Комаровский: Искренне надеюсь на бум послевоенной рождаемости

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Комаровский: Я надеюсь, после войны мы поймем, что нам нужно срочно делать новых украинцев
Комаровский: Я надеюсь, после войны мы поймем, что нам нужно срочно делать новых украинцев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский выразил надежду, что после завершения войны России против Украины в Украине повысится рождаемость.

"Обращаю ваше внимание: после войны будет большая потребность в докторе Комаровском. Потому что у нас будет... Я надеюсь, после войны мы поймем, что нам нужно срочно делать новых украинцев. И я искренне надеюсь на бум послевоенной рождаемости. Очень на это надеюсь", – сказал он.

Педиатр отметил, что для этого в Украине должны сложиться определенные условия.

"Чтобы этот бум произошел, мы должны знать, что вот эти ребята наши, которые сейчас жизни кладут, – они кладут жизни не просто за Украину, а за Украину независимую, в которой нет места вранью, воровству, понтам, злорадству, жадности. За страну, в которой хочется рожать детей. И вот когда вы поймете, что вы в такой стране, и вам захочется рожать детей – вот тут вам в помощь доктор Комаровский, у которого есть курсы будущих родителей, где можно научиться, как стать мамой и папой и сохранить счастье и любовь", – объяснил Комаровский.

Он выразил надежду, что "этот бум будет реализован людьми, которые знают, что страна победила не только фашизм и рашизм, а она победила злорадство, вранье и воровство, а разжигатели, которые видят свою главную задачу в том, чтобы стравить украинцев между собой, – они нашли свое место на свалке истории и в тюрьме".

"Чтобы прокуратура знала, чем заниматься", – подчеркнул Комаровский.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Евгений Комаровский, украинцы, телеведущий, рождаемость, педиатр
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