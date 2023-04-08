Комаровский: У меня есть канал "Казки українською з доктором Комаровським". Я пытаюсь доказать всем "фарицоям", что можно любовь до української мови продвигать не через ненависть, а через любовь

Речь об этом зашла в связи с "потрясающей историей", которую медик рассказывал журналисту.

"Я с ней познакомился благодаря моему новому каналу, который называется "Казки українською з доктором Комаровським". Ты знаком с ним. [Супруга, главный редактор издания "ГОРДОН"] Алеся [Бацман] твоя должна была с девочками смотреть. Я расскажу, кто еще не в курсе", – сказал Комаровский.

Он отметил, что на этом канале он читает сказки на украинском языке, "а дети к этим сказкам рисуют иллюстрации".

"И называется [канал] так: "Казки українською з доктором Комаровським". Вы все должны набрать это и обязательно подписаться. Я с помощью этого канала пытаюсь доказать всем "фарицоям", что можно любовь до української мови продвигать не через ненависть, а через любовь. Вот это моя позиция", – подчеркнул Комаровский.

По его словам, на украинский язык перевели в том числе сказку Корнея Чуковского о Бармалее.

"Мне двое моих читателей прислали перевод на українську мову этой сказки Чуковского. Только там Ваня Васильчиков стал Іванко Васильченко. Это был чистый [президент США Джо] Байден, который прилетел из заморской страны с подарками и со всем. Короче говоря, в результате мы все равно этого Бармалея, падлу, победили. Более того, там прямо приговор привели в исполнение. И после этого я записал эту сказку українською мовою. И тогда я всех предупредил: "Люди, не дай бог, у украинской версии будет меньше просмотров, чем у российской". И тут – бабах! – сработало наше украинское братство. Украиномовная версия набрала в два раза больше просмотров. И я сказал: "Все, ребята, мы начинаем". И это формат: я называю сказку, дети мне рисуют иллюстрации – и я записываю", – объяснил педиатр.

Он подчеркнул, что у него 20 сказок записано, в том числе украинские народные.

"У меня есть даже мои сказки. Есть книжка, которая называется "Маленькие сказки про ежиков". Теперь мы ее перевели українською мовою: "Маленькі казки про їжачків". Я ее тоже озвучил, записал. [...] А сейчас этот проект набирает обороты", – сказал Комаровский.

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