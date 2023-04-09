Комаровский: В тот день, когда прекратится огонь и откроются границы, перед всей страной встанет главный вопрос: "Мы к папе или папа к нам?"

Комаровский предупреждает, что, если после войны украинские мужчины поедут к своим женщинам и детям в Европу, а не наоборот, это станет концом Украины Фото: Доктор Комаровский / Instagram

"На самом деле сейчас Украина на страшном распутье. Я много раз это говорил и еще раз повторяю, чтобы все это услышали. Потому что в тот день, когда прекратится огонь и откроются границы, перед всей страной встанет главный вопрос: "Мы к папе или папа к нам?" – сказал Комаровский.

О том, что делать, где жить и "куда деваться" после войны, убежден доктор, уже сейчас думают миллионы семей.

"Основа Украины – это украинская женщина. Я много раз об этом говорил. Когда казак говорил, что "мы идем вот туда", так вот эту руку казака держала казачка, которая показывала, куда ему надо идти", – высказался он.

В результате полномасштабного российского вторжения сложилась ситуация, когда миллионы женщин вместе с детьми оказались за пределами Украины, констатировал телеведущий.

"Украинская женщина за год найдет работу, выучит язык и адаптируется к чему угодно. Потому что это украинская женщина. А сейчас ее начинают радовать дети, которые наконец-то адаптировались в школе, выучили язык тоже и начали приносить хорошие оценки, и им уже нравится ходить в эту школу", – пояснил он.

По словам врача, теперь война заканчивается и женщины пытаются понять, в какую Украину они вернутся.

"В Украину с враньем, коррупцией и отсутствием социального лифта они не вернутся. И это надо понимать. И под угрозой вся наша страна", – резюмировал Комаровский.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube