ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: В тот день, когда прекратится огонь и откроются границы, перед всей страной встанет главный вопрос: "Мы к папе или папа к нам?"

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Комаровский предупреждает, что, если после войны украинские мужчины поедут к своим женщинам и детям в Европу, а не наоборот, это станет концом Украины
Комаровский предупреждает, что, если после войны украинские мужчины поедут к своим женщинам и детям в Европу, а не наоборот, это станет концом Украины
Фото: Доктор Комаровский / Instagram

Важную роль в судьбе Украины сыграет решение находящихся сейчас за границей беженцев – возвращаться в страну по окончании войны или нет. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"На самом деле сейчас Украина на страшном распутье. Я много раз это говорил и еще раз повторяю, чтобы все это услышали. Потому что в тот день, когда прекратится огонь и откроются границы, перед всей страной встанет главный вопрос: "Мы к папе или папа к нам?" – сказал Комаровский.

О том, что делать, где жить и "куда деваться" после войны, убежден доктор, уже сейчас думают миллионы семей.

"Основа Украины – это украинская женщина. Я много раз об этом говорил. Когда казак говорил, что "мы идем вот туда", так вот эту руку казака держала казачка, которая показывала, куда ему надо идти", – высказался он.

В результате полномасштабного российского вторжения сложилась ситуация, когда миллионы женщин вместе с детьми оказались за пределами Украины, констатировал телеведущий.

"Украинская женщина за год найдет работу, выучит язык и адаптируется к чему угодно. Потому что это украинская женщина. А сейчас ее начинают радовать дети, которые наконец-то адаптировались в школе, выучили язык тоже и начали приносить хорошие оценки, и им уже нравится ходить в эту школу", – пояснил он.

По словам врача, теперь война заканчивается и женщины пытаются понять, в какую Украину они вернутся.

"В Украину с враньем, коррупцией и отсутствием социального лифта они не вернутся. И это надо понимать. И под угрозой вся наша страна", – резюмировал Комаровский.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным ООН на 28 марта, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило около 8,16 млн. Из них более 5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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