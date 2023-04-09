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Комаровский: Когда в Украине какой-либо правитель шел к диктатуре, его правление на этом заканчивалось

 
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Комаровский: Один из важнейших критериев адекватности власти это готовность окружать себя людьми, которые критикуют, которые не говорят, что вы самые великие
Комаровский: Один из важнейших критериев адекватности власти – это готовность окружать себя людьми, которые критикуют, которые не говорят, что вы самые великие
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидеры Украины должны общаться с народом и окружать себя людьми, которые могут их критиковать, уверен украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Комаровский подчеркнул, что нападение России на Украину стало возможным, потому что президент государства-агрессора Владимир Путин "полностью оторван от реальности". 

"Потому что формировалась модель правления, где единоличный лидер имеет ограниченную информацию. То есть он получает информацию не напрямую, поскольку он не умеет общаться с интернетом, а от людей, которые дают ему эту информацию... А с другой стороны, он окружает себя сознательно людьми, которые предоставляют ту информацию, которую он хочет видеть. То есть ни о какой критике речь не идет", – сказал Комаровский.

В результате, отметил он, "общество выращивает монстра, уверенного в своей абсолютной правоте". По его мнению, в Украине такая ситуация невозможна.

"Когда любой правитель наш шел к диктатуре, на этом все правление его заканчивалось. То есть общество сопротивлялось. Но это и нам всем вывод. То есть наши лидеры должны быть среди народа, должны общаться с народом. И один из важнейших критериев адекватности власти – это готовность окружать себя людьми, которые критикуют, которые не говорят, что вы самые великие. Вот это будет круто", – подытожил ведущий.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Евгений Комаровский, война России против Украины, диктатура
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