Комаровский: Когда в Украине какой-либо правитель шел к диктатуре, его правление на этом заканчивалось

Комаровский: Один из важнейших критериев адекватности власти – это готовность окружать себя людьми, которые критикуют, которые не говорят, что вы самые великие Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Комаровский подчеркнул, что нападение России на Украину стало возможным, потому что президент государства-агрессора Владимир Путин "полностью оторван от реальности".

"Потому что формировалась модель правления, где единоличный лидер имеет ограниченную информацию. То есть он получает информацию не напрямую, поскольку он не умеет общаться с интернетом, а от людей, которые дают ему эту информацию... А с другой стороны, он окружает себя сознательно людьми, которые предоставляют ту информацию, которую он хочет видеть. То есть ни о какой критике речь не идет", – сказал Комаровский.

В результате, отметил он, "общество выращивает монстра, уверенного в своей абсолютной правоте". По его мнению, в Украине такая ситуация невозможна.

"Когда любой правитель наш шел к диктатуре, на этом все правление его заканчивалось. То есть общество сопротивлялось. Но это и нам всем вывод. То есть наши лидеры должны быть среди народа, должны общаться с народом. И один из важнейших критериев адекватности власти – это готовность окружать себя людьми, которые критикуют, которые не говорят, что вы самые великие. Вот это будет круто", – подытожил ведущий.

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