Комаровский: Информационная политика была хреновой, если людям не смогли объяснить разницу между путинизмом и незалежною Україною

"Не надо хотеть от людей очень многого. Я точно знаю, что в половине Харьковской области русские каналы работали прекрасно, а за наши надо было платить деньги. А я теперь хочу знать: а эти люди, которые это сделали, это внедрили, – они уже сидят? Уже уголовка на них открыта? Уже наши боты по соцсетям на них набросились? Уже рассказали им, кто такие патриоты, как вообще информационное пространство Украины надо защищать? Кто-нибудь им об этом рассказал? Ни фига", – сказал он.

Комаровский прокомментировал рассказанную Гордоном историю о том, что в Волчанске Харьковской области, который стоит на границе Украины с Россией, часть населения сочувствовала России и ждала ее, а во время отступления россиян ушла в РФ вместе с оккупантами.

"Эта история лишний раз подчеркивает, что информационная политика была хреновой, что этим людям не смогли объяснить разницу между путинизмом и незалежною Україною. Да, вот так. Основная масса людей готовы продать свою родину, оказывается, за кусок хлеба – не знаю за что. Но за что-то готовы продать. Но это потому, что они не понимают на самом деле, чем они торгуют и куда они идут", – сказал он.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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