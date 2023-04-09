Комаровский: Я говорю: "Михалыч, у меня тут бригада собралась. Нам бы автоматы". Михалыч достает из двух карманов две гранаты: "Олегыч, все, что могу". У меня до сих пор эти гранаты со мной

На вопрос, были ли моменты в начале большой войны, когда он сомневался в том, что Украина устоит, врач подчеркнул, что такого не было ни разу.

"Я морально готовил себя к партизанщине. Вот морально... Есть совершенно потрясающая история. 27 февраля, выбравшись из Харькова в деревню, первым делом я поинтересовался, где тут начальник теробороны местной. Ну, гонцы побежали. Нашли", – сказал Комаровский.

По его словам, начальник отряда теробороны оказался "классным мужиком", бывшим "афганцем".

"Приезжает мужик на крутом автомобиле: то ли "Москвич", то ли "Запорожец". Такой, местный начальник, ходит в хаки. "Михалыч, это доктор Комаровский". – "Рад познакомиться. Слава Украине". И все такое. Я говорю: "Михалыч, у меня тут бригада собралась. Нам бы автоматы". Михалыч такой, руки в карманы – и достает из двух карманов две гранаты. Говорит: "Олегыч, все, что могу". Понимаешь? У меня до сих пор эти гранаты со мной. Нет, сейчас [на интервью] их тут нет", – заявил доктор.

Тогда Комаровский был "почти уверен" в том, что эти гранаты ему пригодятся.

"Я ехал и прикидывал: "Я знаю эту местность. Тут болота. Если мы так мостик рванем – сюда ни один танк не проедет. А с теми, кто сюда придет, по местным кустам и так далее, мы тут... Опять-таки, все мужики охотники – у всех ружья. Ох, вам мало тут не покажется..." Ну и, кстати, ребята под Ахтыркой показали, что такое охотники, что такое знание местности", – рассказал он.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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