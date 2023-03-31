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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд "Повернись живим" закрыл сбор на 333 млн грн для покупки минометов для каждой бригады ТрО

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В рамках проекта каждая бригада ТрО получит от фонда по шесть минометов калибра 120 мм
В рамках проекта каждая бригада ТрО получит от фонда по шесть минометов калибра 120 мм
Фото: EPA

Благотворительный фонд "Повернись живим" завершил сбор средств на проект "Длинные руки ТрО", в рамках которого планируют закупить для каждой бригады территориальной обороны по шесть минометов калибра 120 мм и вспомогательное оборудование и снаряжение. Об этом 31 марта написал фонд в своем Twitter.

Сбор запустили еще в декабре прошлого года. В рамках проекта каждая бригада ТрО получит от фонда набор, в который будут входить шесть минометов калибра 120 мм, три пикапа, 14 радиостанций, три дрона, планшеты, приборы ночного видения, Starlink, генераторы и многое другое.

Скриншот: savelife.in.ua
Скриншот: savelife.in.ua

Сбор средств был организован отдельно на каждую область, стоимость одного комплекта стоила более 10 млн грн. Но как сообщили в фонде, неизвестный благотворитель задонатил более 48 млн грн и помог закрыть все области, которым еще не хватало средств. В фонде обещают 2 апреля раскрыть подробности о нем.

Контекст:

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, военные, артиллерия, территориальная оборона, благотворительный фонд , война России против Украины, Повернись живим, Starlink
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