Фонд "Повернись живим" закрыл сбор на 333 млн грн для покупки минометов для каждой бригады ТрО

В рамках проекта каждая бригада ТрО получит от фонда по шесть минометов калибра 120 мм Фото: EPA

Сбор запустили еще в декабре прошлого года. В рамках проекта каждая бригада ТрО получит от фонда набор, в который будут входить шесть минометов калибра 120 мм, три пикапа, 14 радиостанций, три дрона, планшеты, приборы ночного видения, Starlink, генераторы и многое другое.

Скриншот: savelife.in.ua

Сбор средств был организован отдельно на каждую область, стоимость одного комплекта стоила более 10 млн грн. Но как сообщили в фонде, неизвестный благотворитель задонатил более 48 млн грн и помог закрыть все области, которым еще не хватало средств. В фонде обещают 2 апреля раскрыть подробности о нем.

333 000 000 гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами для Тероборони — *



Вже цієї неділі розкриємо подробиці про те, хто закрив збір на «ДОВГІ РУКи ТрО», задонативши на проєкт понад 48 млн грн. pic.twitter.com/KPjUA748Ny — Повернись живим (@BackAndAlive) March 31, 2023