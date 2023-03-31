Фонд "Повернись живим" закрыл сбор на 333 млн грн для покупки минометов для каждой бригады ТрО

Сбор запустили еще в декабре прошлого года. В рамках проекта каждая бригада ТрО получит от фонда набор, в который будут входить шесть минометов калибра 120 мм, три пикапа, 14 радиостанций, три дрона, планшеты, приборы ночного видения, Starlink, генераторы и многое другое.
Сбор средств был организован отдельно на каждую область, стоимость одного комплекта стоила более 10 млн грн. Но как сообщили в фонде, неизвестный благотворитель задонатил более 48 млн грн и помог закрыть все области, которым еще не хватало средств. В фонде обещают 2 апреля раскрыть подробности о нем.
333 000 000 гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами для Тероборони — *— Повернись живим (@BackAndAlive) March 31, 2023
Вже цієї неділі розкриємо подробиці про те, хто закрив збір на «ДОВГІ РУКи ТрО», задонативши на проєкт понад 48 млн грн. pic.twitter.com/KPjUA748Ny
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.