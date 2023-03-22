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"Око за око": первый разведкомплекс "Шарк" от ОККО и "Повернись живим" передан ВСУ

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"Шарк" это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс"
"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс"
Фото: okko.uа

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс "Шарк", средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" – "Око за Око". Вскоре военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии. Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе инициативы.

"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – рассказал СЕО ОККО Василий Даниляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на три из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Повернись живим", чтобы и дальше системно укреплять ВСУ".

Директор департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко отметил, что проект объединил миллионы людей.

"Наш общий с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса. И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев – от Донбасса до Львовской области, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс "Шарк" передан воинам Вооруженных сил, и уже скоро они [такие разведкомплексы] будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины", – сказал он.

Фото: okko.uа
Фото: okko.uа

Контекст:

С 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом "Повернись живим" инициатива "Око за око", цель которой – приобрести 25 разведывательных комплексов "Шарк" для нужд Вооруженных сил Украины. На эту потребность компания перечисляет по гривне с каждого проданного литра топлива Pulls 95 / Diesel.

"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Теги: разведка, беспилотники, технологии, ВСУ, ОККО, Повернись живим, АЗК
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