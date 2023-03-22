"Око за око": первый разведкомплекс "Шарк" от ОККО и "Повернись живим" передан ВСУ

"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – рассказал СЕО ОККО Василий Даниляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на три из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Повернись живим", чтобы и дальше системно укреплять ВСУ".
Директор департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко отметил, что проект объединил миллионы людей.
"Наш общий с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса. И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев – от Донбасса до Львовской области, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс "Шарк" передан воинам Вооруженных сил, и уже скоро они [такие разведкомплексы] будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины", – сказал он.
С 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом "Повернись живим" инициатива "Око за око", цель которой – приобрести 25 разведывательных комплексов "Шарк" для нужд Вооруженных сил Украины. На эту потребность компания перечисляет по гривне с каждого проданного литра топлива Pulls 95 / Diesel.
"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.