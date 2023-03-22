"Око за око": первый разведкомплекс "Шарк" от ОККО и "Повернись живим" передан ВСУ

"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – рассказал СЕО ОККО Василий Даниляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на три из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Повернись живим", чтобы и дальше системно укреплять ВСУ".

Директор департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко отметил, что проект объединил миллионы людей.

"Наш общий с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса. И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев – от Донбасса до Львовской области, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс "Шарк" передан воинам Вооруженных сил, и уже скоро они [такие разведкомплексы] будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины", – сказал он.

Фото: okko.uа