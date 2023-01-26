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На АЗК ОККО в Киеве нарисовали 30-метровый мурал с беспилотником "Шарк"

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После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа, заявили в компании
После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа, заявили в компании
Фото: okko.ua

Мурал с изображением военного появился на одном из столичных АЗК сети ОККО – на пересечении улиц Богатырской и Луговой. Изображение размером 30 метров в длину и 9 метров в высоту покрывает всю стену заправки. На плече военный держит беспилотник "Шарк". Об этом сообщает официальный сайт сети АЗК ОККО. Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" с ноября аккумулируют средства на приобретение 25 разведывательных комплексов для ВСУ. На сегодняшний день уже собрано на 14 "Шарков".

"Создавая арт-объект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе "Око за око", кто заправляется Pulls`ом мести и донатит средства на "Шарки". После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа", – рассказала директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, выложивших в соцсетях свои работы, где главным героем стал именно "Шарк". Как отмечают в компании, выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарця Зиронька. 

Фото: okko.ua
Фото: okko.ua

Контекст:

С 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом "Повернись живим" инициатива "Око за око", цель которой – приобрести 25 разведывательных комплексов "Шарк" для нужд Вооруженных сил Украины. На эту потребность компания перечисляет по гривне с каждого проданного литра топлива Pulls 95/Diesel.

"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Теги: помощь, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ОККО, топливо, АЗК
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