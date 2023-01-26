На АЗК ОККО в Киеве нарисовали 30-метровый мурал с беспилотником "Шарк"

После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа, заявили в компании Фото: okko.ua

"Создавая арт-объект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе "Око за око", кто заправляется Pulls`ом мести и донатит средства на "Шарки". После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа", – рассказала директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, выложивших в соцсетях свои работы, где главным героем стал именно "Шарк". Как отмечают в компании, выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарця Зиронька.

Фото: okko.ua