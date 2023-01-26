На АЗК ОККО в Киеве нарисовали 30-метровый мурал с беспилотником "Шарк"

"Создавая арт-объект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе "Око за око", кто заправляется Pulls`ом мести и донатит средства на "Шарки". После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа", – рассказала директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.
На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, выложивших в соцсетях свои работы, где главным героем стал именно "Шарк". Как отмечают в компании, выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарця Зиронька.
С 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом "Повернись живим" инициатива "Око за око", цель которой – приобрести 25 разведывательных комплексов "Шарк" для нужд Вооруженных сил Украины. На эту потребность компания перечисляет по гривне с каждого проданного литра топлива Pulls 95/Diesel.
"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.