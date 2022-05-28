Компания Ferrero отзывает некоторые партии продукции Kinder из-за подозрений на сальмонеллез

"ООО "Ферреро Украина" проинформировало Госпродпотребслужбу о добровольном отзыве избранных партий продукции "Киндер Шоко-Бонс" и "Киндер Сюрприз Макси" в Украине", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о вспышке пищевой инфекции, вызванной Salmonella Typhimurirum, обнаруженной в отдельной продукции компании Ferrero, было получено специалистами Госпотребслужбы по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах.

Партии продукции Kinder, которая могла быть заражена сальмонеллой, изъяли также в Грузии, сообщало агентство "Новости-Грузия" 7 мая. СМИ писало, что сотни случаев заражения сальмонеллезом среди детей за последнее время были зафиксированы в разных странах Европы: Германии, Ирландии, Нидерландов, Франции, Швеции. Предположительно, причиной стала именно продукция Kinder Surprise, поэтому компания решила ее отозвать.