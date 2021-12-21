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Корогодский: Я дважды "падал" в самолетах. Полет на рейсе Тель-Авив – Киев полностью изменил мою жизнь

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Интервью Гордона с Корогодским выйдет сегодня в 18.00
Интервью Гордона с Корогодским выйдет сегодня в 18.00
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что два раза попадал в экстренные ситуации во время перелетов.

"Я дважды падал в самолете. Нормально, все закончилось хорошо. Один раз это рейс Тель-Авив – Киев. Мы взлетели и вдруг нам сказали пристегнуться. Я, кстати, пьесу написал, спектакль по этому поставил. Этот полет полностью изменил мою жизнь... Нас ничего не трясет, мы в воздухе над Тель-Авивом, мы только взлетели, ночь. Сказали пристегнуться и сказали, что у нас неполадки с одним колесом и мы будем возвращаться.  Я спросил: "Что случилось?" Говорят: "Разорвалась шина при взлете". Говорю: "А как вы об этом узнали?" – "Не сработали датчики". – "А как же вы узнали об этом?" – рассказал бизнесмен.

Ему ответили, что с земли экипажу сообщили, будто на взлетной полосе валяются куски резины.

"Стало страшновато. А потом начали раздавать всем спиртное. Ну, не мне вам рассказывать, что если евреи что-то раздают, то продать это уже невозможно никогда. Я понял, что все: прилетели. Я написал завещание, написал главу в книгу", – отметил Корогодский.

По его словам, самолет кружил над Тель-Авивом, потом была жесткая посадка, в аэропорту ждали 50 машин – пожарные, "скорые".

Второй случай был во время полета в Италию, когда Корогодский летел на свадьбу к сыну товарища.

"Это был чартер на много человек. И отказали два двигателя из трех. Это очень неприятно. Самолет летит вот так. Тоже вернулся в Киев, тоже мы сели. Но это такие, судьбоносные, дни, когда ты задумываешься о многом, когда ты переосмысливаешь смерть. Кстати, еще одно такое [переосмысление] было у меня в COVID", – рассказал бизнесмен.

Интервью с Корогодским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019 году стал гражданином Украины. Также и Корогодского есть израильский паспорт. 

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн. 

В 2013 году предприниматель основал фонд "Жизнелюб", который помогает пенсионерам. 

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика", "У нас был секс" (в соавторстве с Наташей Влащенко), "Красная книга Гарика".

Бизнесмен женат, у него четверо детей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Тель-Авив, Гарик Корогодский
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