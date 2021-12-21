Корогодский: Я дважды "падал" в самолетах. Полет на рейсе Тель-Авив – Киев полностью изменил мою жизнь

"Я дважды падал в самолете. Нормально, все закончилось хорошо. Один раз это рейс Тель-Авив – Киев. Мы взлетели и вдруг нам сказали пристегнуться. Я, кстати, пьесу написал, спектакль по этому поставил. Этот полет полностью изменил мою жизнь... Нас ничего не трясет, мы в воздухе над Тель-Авивом, мы только взлетели, ночь. Сказали пристегнуться и сказали, что у нас неполадки с одним колесом и мы будем возвращаться. Я спросил: "Что случилось?" Говорят: "Разорвалась шина при взлете". Говорю: "А как вы об этом узнали?" – "Не сработали датчики". – "А как же вы узнали об этом?" – рассказал бизнесмен.

Ему ответили, что с земли экипажу сообщили, будто на взлетной полосе валяются куски резины.

"Стало страшновато. А потом начали раздавать всем спиртное. Ну, не мне вам рассказывать, что если евреи что-то раздают, то продать это уже невозможно никогда. Я понял, что все: прилетели. Я написал завещание, написал главу в книгу", – отметил Корогодский.

По его словам, самолет кружил над Тель-Авивом, потом была жесткая посадка, в аэропорту ждали 50 машин – пожарные, "скорые".

Второй случай был во время полета в Италию, когда Корогодский летел на свадьбу к сыну товарища.

"Это был чартер на много человек. И отказали два двигателя из трех. Это очень неприятно. Самолет летит вот так. Тоже вернулся в Киев, тоже мы сели. Но это такие, судьбоносные, дни, когда ты задумываешься о многом, когда ты переосмысливаешь смерть. Кстати, еще одно такое [переосмысление] было у меня в COVID", – рассказал бизнесмен.

Интервью с Корогодским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00